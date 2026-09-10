Lazio, les supporters ne changent pas d’avis même avec la première place : les supporters de l’AC Milan seront deux fois plus nombreux que ceux de l’équipe à domicile

Les supporters de la Lazio ne font pas marche arrière et poursuivront leur boycott lors du match de samedi contre Milan. La première place au classement de l’équipe entraînée par Gattuso n’entame pas la protestation des supporters envers la direction et, plus précisément, Claudio Lotito. Selon Il Messaggero , 12 000 billets ont été vendus jusqu’ici (auxquels il faut ajouter les 3 000 abonnés). Parmi eux, 9 000 à 10 000 seront des supporters du Milan. En définitive, il devrait donc y avoir 6 000 supporters de la Lazio dispersés un peu partout, contre 12 000 du Milan.