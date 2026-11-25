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« Nous avons décidé de nous offrir un mois entier de Lazio. » La Curva Nord annonce son retour au Stadio Olimpico pour le match à domicile contre l’Atalanta entraînée par Maurizio Sarri prévu le dimanche 6 décembre, puis pour le derby contre la Roma le 13 décembre.

Reste à savoir si ce retour concernera aussi le premier match à domicile de 2027 : Lazio-Inter.

En attendant, les ultras de la Lazio continueront, comme toujours, à suivre l’équipe en déplacement : le samedi 28 novembre à Turin, le vendredi 18 décembre à Frosinone et le samedi 2 janvier à Florence, ainsi que le mardi 22 décembre à San Siro pour la Supercoupe d’Italie contre l’Inter.

La Curva désertera ensuite de nouveau l’Olimpico et poursuivra sa grève des encouragements pour contester le président Claudio Lotito.

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L’entraîneur Gennaro Gattuso avait déclaré : « Je rêve de voir mon équipe jouer dans un stade plein et fêter le résultat devant la Curva. Nos supporters sont fidèles à leur position et il est peu probable qu’ils reviennent dans les tribunes pour tous les matches, mais je l’espère, car l’espoir fait vivre. En attendant, nous devons continuer à honorer le maillot. »

LE COMMUNIQUÉ DE LA CURVA NORD

« En décembre, nous avons décidé de nous offrir un mois entier de Lazio. Pendant ces longs mois loin du stade, nous avons compris à quel point le soutien à cette protestation reposait sur des bases solides : tout un peuple a continué de la soutenir par choix. À l’inverse, les dirigeants de ce club n’ont absolument rien fait pour renouer avec les supporters. Quelques personnes se sont distinguées, notamment Gattuso, qui a répété à plusieurs reprises comprendre et accepter notre décision, tout en exprimant son rêve de voir le Stadio Olimpico rempli de ses supporters. Pour lui, pour l’équipe, mais surtout pour tous ces enfants qui ont pris part à la protestation, nous avons décidé de leur rendre hommage en assistant au match contre l’Atalanta le 6 décembre. Nous galvaniserons ainsi les joueurs avant le derby et leur donnerons un avant-goût de l’ambiance qu’ils retrouveront le 13 décembre. Cela ne signifie pas que nous mettons fin à la contestation, qui se poursuivra dans le stade lors de ce match, ni qu’il faut croire à tort à un retour définitif. La protestation se poursuivra selon les mêmes modalités qu’en début d’année : notre présence se limitera aux déplacements et aux derbys. Puis, si nous le voulons tous et quand nous le voudrons, nous choisirons (peut-être) une autre journée consacrée à la Lazio. »