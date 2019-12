Lazio-Juventus (3-1) - Première défaite pour Ronaldo et la Vieille Dame

Si la Juve était parvenue à ouvrir le score face à la Lazio, la formation de Maurizio Sarri s'est inclinée et voit l'Inter prendre ses distances.

Moins souverraine que par le passé, la Turin de Maurizio Sarri ne fait plus vraiment office de montagne infranchissable en . Toujours en lutte avec l' pour la première place du classement, la Vieille Dame, tenue en échec par (2-2) lors de la dernière journée, a de nouveau marqué le pas ce samedi soir. Pire, les Champions en titre ont concédé leur première défaite de la saison sur la pelouse de la Rome, eux qui menaient pourtant au score.

La Lazio Rome renverse la Juventus Turin

Désirant repartir de l'avant, la Juventus Turin avait en effet ouvert le score en première période, par l'intermédiaire de son buteur vedette en la personne de Cristiano Ronaldo, lequel ne se faisait pas prier à la 25ème minute de jeu pour honorer son titre de meilleur joueur du championnat reçu lundi soir avec un but. Une réalisation facile, le Portugais n'ayant plus qu'à pousser le cuir dans le but vide à la suite d'un service sur mesure de Betancur. La Juve avait fait le plus dur.

Et pourtant... Juste avant de rentrer aux vestiaires, les locaux revenaient dans le match suite à l'égalisation de Luiz Felipe. Bien servi par Luis Alberto, le défenseur central reprenait de la tête et remettait les deux équipes à égalité, avec un timing idéal. La deuxième période allait voir la Lazio doubler la mise. Milinkovic-Savic y allait lui aussi de sa réalisation en trompant de près le portier de la Juventus Turin à la 74ème minute de jeu. Le Stadio Olimpico pouvait alors exulter. En fin de match, l'antre mythique des clubs de Rome allait toutefois retenir son souffle, puisque Ciro Immobile manquait l'occasion de faire le break, voyant son pénalty détourné par Wojciech Szczęsny. Plus de peur que de mal pour la Lazio, qui triplait la mise en toute fin de match. Suite à ce premier revers en championnat, la Juventus voit l'Inter prendre deux points d'avance.