Lazio-Juventus (0-2) : la Vieille Dame réalise le coup parfait

À la peine en championnat depuis le début de la saison, la Juventus Turin avait l'occasion d'envoyer un message à la concurrence, ce samedi. Opposée à la Lazio de Maurizio Sarri, à Rome, la Vieille Dame s'est imposée (0-1) et remonte à la 5ème place de Serie A, à quatre points de l'Atalanta Bergame et de sa 4ème place synonyme de qualification pour la C1.



Bonucci prend ses responsabilités



Dans la capitale italienne, les hommes de Massimiliano Allegri sont allés remporter trois points précieux. Néanmoins, le spectacle proposé par ce choc de la 13ème journée n'a guère été des plus enthousiasmants. Bien au contraire, puisque le seul but de la rencontre a été inscrit par Leonardo Bonucci sur pénalty (23e). Le défenseur central a pris ses responsabilités dans cet exercice périlleux, prenant à contre pied le gardien de but de la Lazio.



Juste avant la pause, la Juventus Turin d'Adrien Rabiot, titulaire ce soir au milieu de terrain, est passée proche de doubler la mise. Malheureusement pour les Turinois, la superbe bicyclette réalisée par l'attaquant Alvaro Morata est passée au-dessus du cadre (42e).



En seconde période, les hommes de Maurizio Sarri sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, et ont tenté d'augmenter le rythme. Toutefois, les efforts des locaux se sont avérés insuffisants pour faire déjouer la défense adverse. Solide et solidaire, la Juventus Turin s'est appliquée à bien défendre pour préserver son mince avantage. Mieux, elle s'est offert le luxe de doubler la mise en fin de rencontre, à nouveau grâce à un pénalty marqué par Leonardo Bonucci (83e), surprenant héros d'un soir. Résultat des courses, une victoire étriquée et trois points précieux amenés à compter en fin de saison.