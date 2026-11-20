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Le marché des transferts allemand s’intéresse à Danilho Doekhi. Sky Sport Allemagne révèle que le défenseur néerlandais de la Lazio est courtisé par le Borussia Mönchengladbach en vue du prochain mercato hivernal.

Il y a toutefois peu de chances que cette prise de renseignements débouche sur des négociations, puis sur un transfert. Le joueur né en 1998 est arrivé en Italie lors du dernier mercato estival : la Lazio du président Claudio Lotito l’a recruté libre en provenance de l’Union Berlin et lui a fait signer un contrat de trois saisons, jusqu’en juin 2029.

C’est également de ce club que la Lazio a recruté libre un autre défenseur central : le Portugais Diogo Leite. Ce dernier devance justement Doekhi pour débuter à la place du Croate Josip Sutalo, blessé, aux côtés du Danois Oliver Provstgaard lors du match de championnat prévu samedi après-midi au Stadio Olimpico de Rome contre Lecce, entraîné par l’ancien joueur de la Roma Eusebio Di Francesco.

Celui-ci doit se passer d’Ivan Ilic au milieu de terrain et de Santiago Pierotti en attaque, tous deux blessés.

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De son côté, l’entraîneur de la Lazio Gennaro Gattuso, premier du classement, récupère l’attaquant islandais Albert Gudmundsson, au moins pour le banc, mais ne peut compter sur Adam Marusic, Josip Sutalo, Nuno Tavares et Mattia Zaccagni, tous blessés.

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Quant à Doekhi, il a disputé cinq matches avec la Lazio cette saison, délivrant une passe décisive et écopant d’un carton jaune en 413 minutes de jeu.

Son oncle est Winston Bogarde (ancien défenseur de l’AC Milan, de l’Ajax, de Barcelone et de Chelsea), actuellement entraîneur adjoint des Pays-Bas Espoirs, dirigés par Michael Reiziger, lui aussi ancien défenseur de l’Ajax, de l’AC Milan et de Barcelone.

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Le Borussia Mönchengladbach compte quatre défenseurs centraux dans son effectif : le Néerlandais Kevin Diks, le Japonais Ko Itakura, le Polonais Jan Leszczynski (à l’arrêt en raison d’une blessure au genou) et l’Italien Fabio Chiarodia. Ce dernier, international italien Espoirs né en 2005 et formé au Werder Brême, avait justement été associé à la Lazio lors du dernier mercato estival.

LE GROUPE DE LA LAZIO

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Gardiens : Mandas, Motta, Renzetti.

Défenseurs : F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani Mussolini, Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard.

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Milieux de terrain : Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor.

Attaquants : Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.

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LE GROUPE DE LECCE

Gardiens : Bleve, Borbei, Falcone.

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Défenseurs : Dembelé, Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Scott, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.

Milieux de terrain : Berisha, Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom.

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Attaquants : Esteban, Fatah, Geubbels, Monteiro, N'Dri, Stulic.

LES COMPOSITIONS PROBABLES

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LAZIO (4-3-3) : Mandas ; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza ; Frattesi, Belahyane, Taylor ; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Entr. : Gattuso.

LECCE (4-3-3) : Falcone ; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo ; Coulibaly, Ngom, Maleh ; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Entr. : Di Francesco.