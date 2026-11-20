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Un club allemand s’intéresse à Danilho Doekhi sur le marché des transferts. Sky Sport Allemagne révèle que le défenseur néerlandais de la Lazio est courtisé par le Borussia Monchengladbach en vue du prochain mercato hivernal.

Il y a toutefois peu de chances que cette prise de renseignements débouche sur des négociations, puis sur un transfert. Le joueur né en 1998 est arrivé en Italie lors du dernier mercato estival, quand le club du président Claudio Lotito l’a recruté libre en provenance de l’Union Berlin et lui a fait signer un contrat de trois saisons, jusqu’en juin 2029.

En provenance du même club et selon la même formule, la Lazio a également recruté un autre défenseur central : le Portugais Diogo Leite. Ce dernier devance justement Doekhi pour débuter à la place du Croate Josip Sutalo, blessé, aux côtés du Danois Oliver Provstgaard lors du match de championnat prévu samedi après-midi au Stadio Olimpico de Rome face au Lecce, entraîné par l’ancien de la Roma Eusebio Di Francesco.

Ce dernier doit se passer d’Ivan Ilic au milieu de terrain et de Santiago Pierotti en attaque, tous deux blessés.

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De son côté, l’entraîneur de la Lazio Gennaro Gattuso, premier au classement, récupère l’attaquant islandais Albert Gudmundsson, au moins pour le banc, mais ne peut pas compter sur Adam Marusic, Josip Sutalo, Nuno Tavares et Mattia Zaccagni, tous blessés.

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Quant à Doekhi, il a disputé cinq matches avec la Lazio cette saison, délivrant une passe décisive et recevant un carton jaune en 413 minutes de jeu.

Son oncle est Winston Bogarde (ancien défenseur de l’AC Milan, de l’Ajax, de Barcelone et de Chelsea), actuellement adjoint du sélectionneur des Pays-Bas Espoirs, Michael Reiziger, lui aussi ancien défenseur de l’Ajax, de l’AC Milan et de Barcelone.

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Le Borussia Monchengladbach (dernier du classement avec quatre points après les neuf premières journées de Bundesliga) compte quatre défenseurs centraux dans son effectif : le Néerlandais Kevin Diks, le Japonais Ko Itakura, le Polonais Jan Leszczynski (indisponible en raison d’une blessure au genou) et l’Italien Fabio Chiarodia. Ce dernier, international italien Espoirs né en 2005 et formé au Werder Brême, avait justement été associé à la Lazio lors du dernier mercato estival.

LES JOUEURS CONVOQUÉS PAR LA LAZIO

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Gardiens : Mandas, Motta, Renzetti.

Défenseurs : F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani Mussolini, Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard.

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Milieux : Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor.

Attaquants : Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.

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LES JOUEURS CONVOQUÉS PAR LE LECCE

Gardiens : Bleve, Borbei, Falcone.

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Défenseurs : Dembelé, Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Scott, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.

Milieux : Berisha, Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom.

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Attaquants : Esteban, Fatah, Geubbels, Monteiro, N'Dri, Stulic.

LES COMPOSITIONS PROBABLES

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LAZIO (4-3-3) : Mandas ; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza ; Frattesi, Belahyane, Taylor ; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Entraîneur : Gattuso.

LECCE (4-3-3) : Falcone ; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo ; Coulibaly, Ngom, Maleh ; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Entraîneur : Di Francesco.