La fin d’une carrière professionnelle
Kurzawa a officiellement pris sa retraite du football professionnel. Le latéral gauche a confirmé sa décision définitive dans un message émouvant publié sur son compte Instagram personnel.
Kurzawa met fin à un parcours marquant, au cours duquel il a porté les couleurs de plusieurs clubs de premier plan en Europe avant de vivre un dernier chapitre en Asie. Il a profité de cette publication pour exprimer sa profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à façonner sa vie professionnelle.
Tourner une magnifique page de sa vie
Le défenseur est revenu sur son parcours dans le football avec fierté et le sentiment du devoir accompli. Il a reconnu ouvertement que le moment était venu de quitter les terrains.
« Un jour, il a fallu commencer. Aujourd’hui, il faut savoir terminer », a écrit Kurzawa à ses abonnés. « Après tant d’années, de passion, de sacrifices, de rêves et d’émotions, le moment est venu pour moi de tourner une magnifique page de ma vie. »
« Le football m’a tout appris, m’a tout fait vivre et m’a tant apporté. Bien plus qu’une carrière, toute une vie de passion. »
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Des remerciements à ses anciens clubs et à son pays
Au cours de sa longue carrière, Kurzawa a joué pour Monaco, le Paris Saint-Germain, Fulham, Boavista et, enfin, le club indonésien Persib. Il a adressé de chaleureux remerciements à tous ses anciens clubs, à ses coéquipiers, à ses entraîneurs et à ses fidèles supporters.
Le latéral a également connu la reconnaissance sur la scène internationale au cours de sa carrière professionnelle. Il a évoqué avec une émotion particulière le temps passé à représenter l’équipe de France sur la scène mondiale.
« De l’AS Monaco au PSG, de Fulham à Boavista, et enfin à Persib, merci à tous ces clubs qui ont contribué à écrire mon histoire et m’ont offert des expériences inoubliables », a-t-il indiqué. « Merci à mes coéquipiers, aux présidents des clubs, aux entraîneurs, aux membres des staffs et aux dirigeants, ainsi qu’à toutes les personnes que j’ai rencontrées au fil de ce merveilleux parcours. »
« Une pensée particulière pour l’équipe de France. Représenter mon pays restera toujours une immense fierté. »
Se préparer à un tout nouveau chapitre
Si sa carrière de joueur est désormais officiellement terminée, Kurzawa assure qu’il ne s’éloignera pas complètement du football.
Il se réjouit à présent de se lancer dans ces nouveaux projets aux côtés de sa famille et de ses proches.