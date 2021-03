L'avenir de Ronaldo, Pirlo lâche un indice !

A la suite de l'élimination en C1 contre Porto le 9 mars, des rumeurs ont évoqué un possible retour de CR7 au Real Madrid. Qu'en pense Pirlo ?

Alimentées par des propos de l'entraîneur du real madrid Zinédine Zidane et du dirigeant Emilio Butragueno, les rumeurs évoquant un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid vont bon train.

Mais qu'en pense l'entraîneur de la Juventus Andrea Pirlo ? En conférence de presse avant le match contre benevento en Serie A ce dimanche, le coach italien a mis le holà. L'ancien international transalpin a ainsi asséné qu'il était "heureux" de pouvoir continuer l'an prochain avec Cristiano Ronaldo, sous contrat jusqu'en 2022 avec la formation piémontaise.

"Ronaldo a encore une année de contrat et nous sommes donc heureux qu'il puisse continuer avec nous", a encore tonné Pirlo, balayant les rumeurs madrilènes.

L'ancien milieu de terrain va-t-il pour autant faire évoluer le rôle de Ronaldo sur le ? Le tachnicien confie ne pas "y avoir encore pensé, parce que nous sommes concentrés sur la façon de finir au mieux la saison". Mais Ronaldo "est indiscutable et c'est vrai qu'il marque une tonne de buts".

La saison 2020-2021 est presque finie pourtant Cristiano Ronaldo vient seulement d’être élu « joueur de l’année » de la saison 2019-2020 lors du grand Gala del Calcio 2021.

Cristiano Ronaldo a été récompensé comme meilleur joueur par un jury composé d'entraîneurs et de joueurs de Serie A, pour ce qu'il a fait pendant la saison 2019/20, qui s'est terminée avec 31 buts marqués en 33 matches de championnat et un titre de champion d’Italie.

Malgré ses 36 ans, Cristiano Ronaldo continue d’agrandir son armoire à trophée individuel et de prouver que le poids des années n’a pas d’incidence sur son niveau de jeu.

"C'était une année étrange, une année que personne n'espérait vivre, mais au niveau personnel et de l'équipe, c'était positif parce que nous avons remporté le championnat. Malheureusement, nous avons raté la Ligue des champions, mais le football est comme ça. Le secret est de continuer à profiter du football. La cohérence, la confiance en ses propres moyens, le travail et la passion sont le secret. Sans eux, il est impossible de jouer à ces niveaux à 34, 35, 36 ou 40. Il faut être motivé et avoir une grande discipline."