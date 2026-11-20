Comment suivre Laval-Montpellier avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP). Rendez-vous chez le diffuseur officiel. Accédez au site Internet ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous pour accéder à l’ensemble du service et profiter du match !

Présentation du match

Ligue 2 - Journée 13 21 nov. 2026 - 08:00 Stade Francis le Basser

Laval reçoit Montpellier au stade Francis-Le Basser pour une rencontre de Ligue 2 importante aux deux extrémités du classement. L’équipe de David Vignes se trouve dans la zone de relégation, tandis que le Montpellier de Zoumana Camara arrive dans le trio de tête.

Laval manque de régularité en championnat cette saison, alternant victoires et défaites préjudiciables. Sa dernière sortie en Ligue 2 s’est soldée par une défaite 2-0 contre Saint-Étienne. Il lui faudra livrer une meilleure prestation à domicile pour obtenir quelque chose dans ce match.

Montpellier aborde cette rencontre en bonne forme, avec trois victoires lors de ses quatre derniers matches de Ligue 2. Une défaite 3-2 contre Metz lors de sa dernière sortie a interrompu sa dynamique, mais l’effectif de Camara a montré qu’il savait réagir rapidement.

L’écart entre les deux équipes au classement laisse présager un après-midi difficile pour Laval. Mais l’avantage du terrain et le besoin de points dans la lutte pour le maintien peuvent modifier la donne de façon imprévisible.

Pour tout savoir sur la manière de suivre ce match de Ligue 2 en direct, poursuivez votre lecture.

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