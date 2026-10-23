Lautaro trépigne d’impatience et s’adresse aux supporters de l’Inter : « Vous me manquez énormément. »

Le capitaine de l’Inter Lautaro Martinez n’en peut plus de rester à l’écart : une gêne musculaire aux fléchisseurs de la cuisse gauche le prive de compétition au moins jusqu’à la prochaine trêve.





Mais le capitaine de l’Inter a montré toute son envie de retrouver le terrain dans une story Instagram : « Vous me manquez énormément », a-t-il écrit aux supporters, qui devront aussi se passer du numéro 10 pour le derby d’Halloween, l’un des matches les plus attendus de l’année, puisque l’Inter n’a pas battu l’AC Milan depuis un certain temps.