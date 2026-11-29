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Lautaro Martinez a évoqué le poids physique et mental de sa récente absence sur blessure après avoir marqué pour son retour dans le onze de départ de l’Inter. Le capitaine a contribué à la large victoire de son équipe samedi, montrant qu’il n’avait rien perdu de son efficacité malgré une longue période loin des terrains.

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Un retour remarqué à San Siro

Martinez s’est confié sur la « très grave blessure » qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plus de six semaines, après avoir contribué à la large victoire 4-0 de son équipe contre le Genoa . L’attaquant argentin était sur la touche depuis une élongation à la cuisse subie le 10 octobre. Cette blessure lui a fait manquer de nombreux matches avant qu’il ne fasse une brève apparition comme remplaçant la semaine dernière. La rencontre de samedi au Stadio Giuseppe Meazza marquait sa première titularisation depuis sa blessure. Il n’a pas tardé à se faire remarquer en ouvrant le score pour l’équipe de Simone Inzaghi.

Après son but, le champion en titre de Serie A a déroulé. Marcus Thuram a inscrit un doublé et confirmé sa bonne forme, tandis que Petar Sucic a alourdi le score sur penalty. Cette prestation était essentielle pour le club, qui a apporté la meilleure réponse possible aux critiques après son match nul chaotique 4-4 contre l’Atalanta lors de sa précédente sortie. « J’ai eu une blessure très grave, mais le travail finit toujours par payer. J’ai donc attendu 46 jours pour ce retour, en faisant parfois deux séances d’entraînement par jour. J’ai pu revenir de la meilleure des façons pour aider l’équipe », a déclaré Martinez à Sky Sport Italia, selon des propos rapportés par Football Italia.

Une réponse aux critiques

L’atmosphère autour de l’Inter s’était quelque peu tendue après que l’équipe a laissé échapper une avance de deux buts contre l’Atalanta la semaine dernière. Martinez, fidèle à son rôle de leader, a reconnu que l’équipe devait assumer sa part de responsabilité dans les critiques qui lui sont adressées. Il a souligné que la seule façon de faire taire les sceptiques était d’enchaîner les bonnes performances et de ramener le club à la place qui est la sienne au sommet du football italien, quels que soient les défis posés par ses rivaux nationaux.

« Il faut accepter les critiques, car c’est nous qui nous sommes mis dans cette situation. Nous devons ramener l’Inter à la place qui est la sienne, continuer à donner le meilleur de nous-mêmes et essayer de gagner les matches. Parfois, quand on ne gagne pas, c’est soit parce qu’on a fait une erreur, soit parce que l’adversaire a été meilleur ce soir-là. Dans les deux cas, il faut continuer à travailler », a ajouté l’attaquant.

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Un leader moderne qui défend aussi

Si son retour marqué par un but a fait les gros titres, Martinez a également été salué pour ses efforts défensifs. Sur une action notable, le capitaine est revenu jusque dans son propre camp pour remporter un duel près du poteau de corner de l’Inter. Cette intervention a aussitôt lancé une contre-attaque dangereuse pour les joueurs locaux. Le joueur de 29 ans estime que cet état d’esprit collectif est essentiel dans le football actuel, où chacun doit contribuer à l’organisation défensive.

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« J’essaie toujours de travailler et d’apporter ma contribution à l’équipe, ce qui ne se limite pas à marquer des buts. Le football moderne a changé, donc même les attaquants doivent revenir et aider à défendre », a-t-il expliqué.

Prouver sa valeur sur le terrain

Interrogé sur la place de l’effectif actuel de l’Inter dans l’histoire récente du club, Martinez a dû dire s’il s’agissait du groupe le plus fort réuni au cours des sept ou huit dernières années. Le capitaine a rapidement écarté ces comparaisons, préférant insister sur le travail quotidien à l’entraînement et sur la nécessité pour l’équipe de démontrer sa qualité par ses actes, plutôt que dans les débats médiatiques ou les discussions du vestiaire.

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« Je n’aime pas ce genre de débat, car il faut prouver sa valeur sur le terrain chaque jour, d’abord à l’entraînement, puis en match, a conclu Martinez. Mes coéquipiers disent parfois aussi que nous sommes forts, mais je leur réponds toujours que nous devons le prouver, et pas seulement le dire. »