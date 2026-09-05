L’Inter a pris trois points en Serie A après une excellente seconde période contre Naples. Les Sud-Italiens avaient pris une avance de 0-2 grâce à Matteo Politano et Rasmus Højlund, mais dans la dernière demi-heure, l’Inter a complètement renversé la situation pour s’imposer au terme d’un succès spectaculaire : 3-2. Lautaro Martínez a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel, alors qu’il aurait tout aussi bien pu tomber de l’autre côté quelques instants plus tôt.

À Naples, toutes les anciennes connaissances de l’Eredivisie (Noa Lang, Lorenzo Lucca, David Neres et Sam Beukema) ont débuté sur le banc. On a aussi noté que le plus grand nom de Naples, Kevin De Bruyne, a dû se contenter d’un rôle de remplaçant malgré l’absence de Scott McTominay.

Dans un début de match animé, l’Inter comme Naples sont passés proches de l’ouverture du score. Les tentatives d’Andy Diouf (Inter) et d’André-Frank Zambo Anguissa (Naples) n’étaient pas assez convaincantes pour faire plier les gardiens.

Après une suite de première période assez terne, le meilleur était pour la fin. Rasmus Højlund a ainsi donné à Josep Martínez, le gardien de l’Inter, l’occasion d’intervenir, tandis que son homologue Alex Meret s’est lui aussi illustré avec son arrêt face à Lautaro.

Encore plus profondément dans le temps additionnel de la première période, l’Inter a semblé frapper malgré tout, mais le coup franc de Federico Dimarco s’est écrasé sur la barre. Juste après la pause, le but est finalement tombé, et c’est Naples qui a pu exulter.

Une grossière erreur dans la relance de l’Inter a permis à Alisson Santos de récupérer le ballon. La tentative du Brésilien a été repoussée par Martínez, mais Matteo Politano a surgi sur le rebond pour marquer : 0-1.

Seulement trois minutes plus tard, l’Inter s’est retrouvé mené de deux buts lorsque Højlund, servi par Giovanni Di Lorenzo, a fait trembler les filets : 0-2.

Ce n’était que le début d’une seconde période haletante, durant laquelle les deux équipes ont joué vers l’avant et se sont créé des occasions. L’Inter est revenu dans le match grâce à Lautaro, qui a pris le dessus sur Amir Rrahmani avant de pousser le ballon au fond : 1-2.

Naples a reculé de plus en plus et a fini par le payer. Marcus Thuram a été trouvé dans la surface par un centre rentrant de Carlos Augusto et a laissé Meret totalement impuissant avec une tête puissante dans le petit filet : 2-2.

En l’espace de quelques minutes, les deux équipes ont manqué d’énormes occasions. Thuram a tiré à bout portant quelques décimètres au-dessus, et le même sort est arrivé au remplaçant Neres de l’autre côté.

Zambo-Anguissa avait de nouveau le ballon à pousser au fond quelques instants plus tard, mais l’a complètement manqué au second poteau. Dans le temps additionnel, le but victorieux, presque inévitable, est finalement tombé, et c’est l’Inter qui a fini par avoir le dernier mot.

Thuram a une nouvelle fois trouvé le ballon dans ses pieds dans la surface et l’a envoyé, via Manuel Akanji, vers le second poteau, où Lautaro était à l’affût, a conclu et a laissé exploser sa joie : 3-2.



