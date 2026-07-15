Lautaro Martínez fond en larmes : « J'ai rêvé de mes deux buts contre l'Angleterre ! »

Lautaro Martínez, l’attaquant de l’équipe d’Argentine, a fondu en larmes après avoir guidé son équipe vers la qualification pour la finale de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 après avoir battu l’Angleterre 2-1 mercredi au stade d’Atlanta, en demi-finale.

Lautaro Martínez a inscrit le but décisif à la 92^e minute, reprenant de la tête un centre de Lionel Messi pour l’envoyer au fond des filets.

Après la rencontre, l’attaquant s’est confié en larmes au micro des télécrans : « Quand mon père m’a acheté mes premières chaussures de foot, je rêvais de ce but : marquer en finale de la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « J’en ai rêvé, je te jure que j’en ai rêvé, et j’ai dit à Alex (McAllister) que j’allais marquer un but avant d’entrer en jeu. C’est difficile à croire. »

Rappelons que ce but est le troisième de l’attaquant de l’Inter Milan dans ce Mondial, après ses réalisations contre la Jordanie en phase de groupes et la Suisse en quarts de finale, sans oublier sa passe décisive face à l’Égypte en huitièmes.