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US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

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Lautaro, la victime la plus proche : la star de Sassuolo rejoint les grands du Championnat d'Italie

Sassuolo vs Torino
Sassuolo
Torino
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Bologne vs Sassuolo
Bologne
D. Berardi
F. Totti
A. Del Piero
L. Martinez
Italie
Argentine

Une liste unique

Domenico Berardi a continué de consolider sa place parmi les grands de Sassuolo et du championnat italien, après avoir mené son équipe à la victoire face à Torino, samedi soir, sur le score de deux buts à un, lors de la deuxième journée de la compétition.

Alors que le match se dirigeait vers un match nul, Berardi a inscrit le but de la victoire pour Sassuolo à la 78e minute, permettant à son équipe de récolter ses trois premiers points de la saison.

Berardi est devenu le sixième joueur à figurer dans la liste des meilleurs buteurs sous le maillot d'un même club de l'histoire du championnat italien, avec un total de 131 buts, dépassant ainsi la légende de Bologne Ezio Pascutti (130).

La star de Sassuolo n'est devancée que par Francesco Totti, la légende de la Roma (250 buts), Alessandro Del Piero, la légende de la Juventus (188), Giampiero Boniperti, la légende de la Juventus (178), Luigi Riva, la légende de Cagliari (156), puis Lautaro Martinez, l'actuel capitaine de l'Inter (132).

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Sassuolo avait ouvert la saison par une défaite face à l'Atalanta sur le score de deux buts à un, tandis que le club affrontera Bologne lors de la troisième journée, le dimanche 6 septembre prochain.

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