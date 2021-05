Lautaro : "J'ai parlé avec Messi pour aller au Barça"

La star de l'Inter Lautaro Martinez a admis qu'il était "très proche de rejoindre Barcelone" en 2020 et "en a même discuté avec [Lionel] Messi".

Lautaro est devenu l'un des meilleurs jeunes attaquants du football européen depuis qu'il a rejoint l'Inter depuis le Racing Club en 2018, attirant ainsi de nombreux admirateurs de haut niveau.

Le Camp Nou a été présenté comme la prochaine destination la plus probable pour l'Argentin lorsque les discussions sur les transferts ont atteint leur apogée l'été dernier, mais il a finalement choisi de rester à San Siro alors que le Barca a raté l'occasion de payer ses 111 millions d'euros annoncés. Une somme équivalente à sa clause de libération.

Lautaro a estimé que cette décision était trop risquée en raison du fait que les géants espagnols traversaient à l'époque une crise financière, mais a demandé conseil au capitaine du club et compatriote Messi avant de prendre sa décision finale.

"J'étais vraiment très proche de rejoindre Barcelone et j'en ai même discuté avec Messi", a déclaré le joueur de 23 ans à ESPN.

«Cependant, les Blaugrana avaient des problèmes économiques à ce moment-là, alors j'ai décidé de rester à l'Inter. Cela s'est avéré être la bonne décision, d'autant que nous avons ensuite remporté le Scudetto."

"C’est tout simplement incroyable de remporter le titre dans un club aussi important."

Lautaro a ensuite révélé qu'il était également le sujet d'intérêt du Real Madrid au cours des premières étapes de sa carrière au Racing Club.

Le buteur de l'Inter a également exprimé son désir de revenir dans la formation argentine à un moment donné dans le futur, en ajoutant: «Le Real Madrid est venu pour moi deux fois lorsque j'étais dans l'équipe de jeunes du Racing, mais je voulais me faire un nom en Argentine d'abord et je n'ai déménagé en Europe que lorsque j'étais prêt. Je rêve un jour de retourner au Racing. Les fans sont tout aussi «fous» et passionnés que ceux de l’Inter. »