Lautaro fait ses adieux à Messi : merci de nous avoir fait entrer dans ton histoire

Lautaro Martínez, l'attaquant de l'Inter Milan et de la sélection argentine, a adressé un message à Lionel Messi, la star de l'Inter Miami, après l'annonce de sa retraite internationale.

Lautaro Martínez a écrit, sur son compte Instagram : « De la première accolade à la dernière. Leo, je ne sais pas s'il existe des mots suffisants pour te remercier de tout ce que tu as fait pour nous. Au-delà de tout ce que tu as accompli sur le terrain, je garderai précieusement tout ce que tu nous as appris en dehors : ne jamais abandonner, continuer d'essayer après chaque coup, travailler dans le silence et, avant tout, toujours croire en nous-mêmes. »

Il a ajouté : « Ton leadership ne se limitait pas aux buts, aux passes décisives ou aux titres, il s'est aussi incarné dans l'exemple que tu nous as donné durant toutes ces années où tu as porté les couleurs de notre sélection. »

Il a poursuivi : « Tu m'as laissé, à moi comme à tous nos coéquipiers, bien plus que de simples souvenirs, tu nous as laissé des leçons que nous porterons avec nous toute notre vie. »







Il a continué : « Merci pour chaque conseil, chaque discussion, chaque entraînement, chaque accolade, chaque moment que nous avons partagé ensemble. Merci d'avoir écrit l'histoire avec nous, et de nous avoir permis de faire partie de la tienne. »

Il a enchaîné : « Tu vas beaucoup nous manquer, capitaine. Et nous te resterons éternellement reconnaissants d'avoir pu partager ce voyage avec toi. Merci pour tout, capitaine !!!! »

Messi a écrit, dans un communiqué officiel publié sur son compte Instagram : « Après tout ce temps écoulé depuis la finale, et après une longue réflexion, je veux annoncer à tous que j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière en sélection. »

Il a ajouté : « C'était une décision douloureuse et elle me fait encore mal au plus profond de moi, mais je sais que le moment est venu. Je vous jure que j'ai toujours tout donné, non seulement durant ces dernières années où nous avons tout gagné, mais aussi avant cela, et j'ai toujours combattu et donné tout ce que j'avais pour ce maillot, pour vous rendre heureux et vous faire ressentir la fierté d'être argentins à travers le football. »



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