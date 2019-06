Laurent Koscielny contacté par l'OL ?

Le défenseur d'Arsenal a été approché par l'OL. Le deal s'annonce toutefois compliqué.

Neuf ans après l'avoir quitté, Laurent Koscielny va-t-il retrouver le championnat français ? Rien n'est moins sûr, mais c'est ce qu'espère l'Olympique Lyonnais. En quête d'un défenseur central de métier, les décideurs rhodaniens auraient comme idée de faire signer l'ancien lorientais. C'est ce que rapporte le site du Foot mercato.

Âgé de 33 ans, Koscielny n'a plus qu'un an de contrat avec . Si les responsables du club londonien veulent le vendre, cela semble être le meilleur moment. Ce n'est cependant pas la tendance et c'est ce qui émerge comme le principal obstacle à la faisabilité de ce transfert.

L'intérêt de l'OL envers l'ancien international français n'est pas nouveau. Les Gones avaient déjà tenté de le faire signer lors de la précédente intersaison. Ils sont donc revenus à la charge, et les premiers contacts auraient déjà été établis avec le joueur et son entourage.

L'article continue ci-dessous

De la concurrence sur le dossier

Koscielny ne serait pas contre l'idée de rentrer au bercail, et devenir l'un des hommes forts du nouveau OL, coaché par le Brésilien Sylvinho. En défense, il pourrait remplacer numériquement le Brésilien Marcelo, que l'on annonce sur le départ.

n'est cependant pas le seul club à lorgner Koscielny. Le Stade Rennais a également exploré la piste, tandis qu'à l'étranger l' et le ont pris des renseignements avec comme espoir de solidifier leur arrière-garde avec un joueur de renommée et au vécu important au plus haut niveau.