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L’entraîneur du Columbus Crew, Laurent Courtois, a suscité la controverse en affirmant que Lionel Messi avait eu de la chance d’éviter un carton rouge lors de la nette victoire 3-0 de son équipe contre l’Inter Miami. La star argentine s’est retrouvée au cœur d’un échange tendu en première période après avoir envoyé le ballon au visage d’un adversaire à bout portant.

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Un incident marque le temps additionnel de la première période au Nu Stadium

L’incident s’est produit dans le temps additionnel de la première période, samedi soir, lors du match d’ouverture de la série du premier tour des play-offs de MLS, disputée au meilleur des trois rencontres. Alors que l’attaquant de Columbus Gonzalo Tapia ne reculait pas à la distance réglementaire, Lionel Messi a effectué une touche rapide en lançant le ballon directement sur son visage, à environ 60 cm de lui.

L’arbitre Allen Chapman a averti les deux joueurs, épargnant à Messi un carton rouge qui lui aurait valu une suspension d’au moins un match. Tapia a ensuite inscrit son deuxième but alors que Columbus s’imposait 3-0 .

Courtois conteste la décision arbitrale, Tapia reste mesuré

Devant les journalistes après le match, l’entraîneur de Columbus, Courtois, a critiqué la décision. « Tout le monde sait que cela méritait plus qu’un carton jaune », a-t-il déclaré, ajoutant que la situation était « triste » lorsqu’on lui a demandé si la Major League Soccer devait examiner l’incident.

Tapia, bien qu’ayant été touché, n’a pas voulu mettre l’arbitre en cause. « C’est une action de jeu. Je ne sais pas si cela mérite un carton rouge, mais ce n’est pas à moi de le dire, je ne suis pas arbitre », a déclaré l’attaquant du Columbus Crew. « On en reste là. »

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La défense du titre de Miami vacille malgré le Soulier d’or de Messi

L’entraîneur de l’Inter Miami, Kily Gonzalez, a rejoint Tapia sur ce point lors de sa conférence de presse d’après-match. « Je dois réfléchir à la situation, le carton ne change pas grand-chose », a-t-il déclaré. « L’arbitre a vu un carton jaune et voilà, nous ne pouvons pas lui en vouloir. Parfois, les arbitres font des erreurs, parfois ils n’aiment pas chacun d’entre nous, et nous devons l’accepter. »

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Prochains matchs COL Major League Soccer 20:00 MIA

Cette défaite expose les vainqueurs de la MLS Cup 2026 à une élimination dès le premier tour, après avoir abordé les play-offs en tant que deuxièmes têtes de série de la Conférence Est. Elle a également gâché une soirée particulière pour Messi, qui a reçu le Soulier d’or 2026 des mains du copropriétaire Jorge Mas avant le coup d’envoi, après avoir remporté cette distinction plus tôt dans le mois.

Messi est devenu le premier joueur à remporter deux Souliers d’or de MLS consécutifs et seulement le sixième à décrocher ce trophée plusieurs fois, avec 26 buts en saison régulière et 17 passes décisives, le deuxième meilleur total du championnat. Il devrait également obtenir un troisième titre consécutif de MVP de MLS.

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Un déplacement à gagner à Columbus attend l’Inter Miami sous pression

L’Inter Miami sera rapidement mis à l’épreuve en se déplaçant à Columbus vendredi pour le deuxième match. Après la défaite de samedi, l’équipe de Gonzalez doit s’imposer à l’extérieur pour conserver ses chances en play-offs.

Une victoire à l’extérieur provoquerait un troisième match décisif au Nu Stadium et offrirait aux vainqueurs de la MLS Cup 2026 une chance d’éviter une élimination précoce.