Laurent Blanc futur sélectionneur du Maroc ?

Laurent Blanc serait le candidat numéro pour prendre en main l'équipe nationale marocaine.

Depuis dimanche dernier, l'équipe nationale du se trouve sans sélectionneur suite au départ d'Hervé Renard. Ce dernier ayant choisi d'abandonner ses fonctions suite aux décevants résultats qui ont été enregistrés (élimination au premier tour).

Alors qui pour succéder à Renard sur le banc des Lions de l'Atlas ? Plusieurs noms ont été avancés, dont ceux de Bruno Genésio et Vahid Halilhodzic. Mais celui qui serait le plus proche de ce poste c'est Laurent Blanc.

Selon la chaine de télévision marocaine 2M, les contacts seraient bien avancés entre le Cévénol et les responsables de la fédération (FRMF). Un accord pourrait survenir très bientôt.

🔴 Laurent Blanc pourrait succéder à @Herve_Renard_HR . Selon une source proche du dossier, l'ancien footballeur, sélectionneur de l'équipe de #France, des girondins de #Bordeaux et du @PSG_inside , serait en pourparlers avec la @FRMFOFFICIEL . pic.twitter.com/A5ilVdZm4K — 2M.ma (@2MInteractive) July 22, 2019

Blanc va-t-il enfin replonger ?

Blanc n'a plus coaché depuis 2016 et son limogeage du PSG. Durant sa carrière de coach, il a déjà eu à s'occuper d'une sélection. C'est celle de son pays (2010-2012), et ça s'est plutôt mal passé, en raison notamment du contexte post-Knysna qui pesait sur le groupe.

Le Maroc n'a pas de matches officiels à livrer avant le mois d'octobre prochain. C'est la date du début des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. Hakim Ziyech et ses coéquipiers évolueront dans le même groupe que la , la République centrafricaine et le Burundi.

Jeudi prochain, les Marocains connaitront aussi leurs adversaires à l'occasion du 2e tour des éliminatoires du Mondial 2022.