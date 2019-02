L'atmosphère à Manchester United sous Mourinho "n'était pas saine", selon Sanchez

Alexis Sanchez a déclaré que l'ancien directeur de Manchester United, Jose Mourinho, avait créé une atmosphère malsaine à Old Trafford.

Mourinho a été limogé en décembre et remplacé par Ole Gunnar Solskjaer, alors que des informations faisaient état de troubles dans le vestiaire de United.



Alexis Sanchez a été attiré à United en provenance d'Arsenal, en janvier dernier. Cependant, l'attaquant de 30 ans est tombé en disgrâce avant le départ du Portugais.



"Mourinho est l’un des meilleurs entraîneurs au monde, de par sa façon de coacher, d’analyser les vidéos", a déclaré Sanchez à la BBC.



"Mais au sein du groupe, vous aviez le sentiment de faire partie de l’équipe, puis de sortir. Parfois, je ne jouais pas, parfois oui et parfois non, et en tant que joueur, vous perdiez confiance en vous.



"Ensuite, une atmosphère a été créée, elle n'était pas saine."



En plus de Chelsea, lundi soir en FA Cup et de Liverpool, Manchester United affrontera également Crystal Palace et Southampton avant de se rendre en France pour le match retour de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, le 6 mars prochain au Parc des Princes.