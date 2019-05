L'association des Ligues Européennes s'oppose au projet de réforme de la Ligue des champions

Dans un communiqué officiel, l'association des Ligues Européennes s'est opposée au projet controversé du nouveau format de la Ligue des champions.

C'est un enjeu majeur qui pourrait radicalement modifier le paysage du football europée : l'UEFA table depuis plusieurs années sur une refonte radicale de l'actuelle pour instaurer un format dans lequel la compétition serait presque fermée. Cette réforme très controversée regrouperait les plus grandes puissances européenne et compliquerait, de facto, la tâche toutes les autres écuries des différents championnats européens pour tenter d'accéder au plus haut niveau européen.

"Une réforme avantageuse pour quelques clubs riches et dominants mais qui endommage les ligues et la grande majorité des clubs"

Ce projet imaginé par l'Association européenne des clubs (ECA) pourrait voir le jour à moyen terme, dès 2024. Après un premier rendez-vous, l'UEFA et la l'association des Ligues Européennes ne sont pas sur la même ligne. Cette dernière a levé son veto dans un communiqué officiel, ce jeudi.

"Toutes les ligues européennes sont unies et rejettent les propositions de réforme en cours pour les compétitions interclubs européennes. Le conseil d'administration des Ligues Européennes s'est réuni aujourd'hui à Varsovie. Suite à la réunion consultative des clubs à Madrid avec plus de 240 clubs européens et à la réunion entre le Comité exécutif de l'UEFA et le conseil d'administration des Ligues Européennes à Nyon, les Ligues Européennes restent convaincues que la proposition de réforme des compétitions interclubs européennes présente des avantages pour quelques clubs riches et dominants mais endommage les ligues et la grande majorité des clubs évoluant dans les compétitions nationales", a indiqué l'association.

"Les Ligues Européennes travaillent sur des changements qui contribuent à la pérennité financière et sportive à long terme des compétitions interclubs européennes et nationales. Les Ligues estiment qu'il est impératif que l'UEFA commence à instaurer les changements dans le projet de compétition de clubs de l'UEFA en partant de zéro. À cet égard, l'UEFA doit parvenir à un accord avec les Ligues Européennes et les autres parties prenantes afin de préserver les intérêts de tous les clubs de football professionnels en Europe. Les Ligues Européennes ainsi que les associations nationales sont responsables du développement du football professionnel dans leurs propres pays et doivent travailler ensemble à cet égard", conclut le communiqué.

Pour rappel, l'association des Ligues Européennes réunit tous les championnats du continent avec l'objectif "d’améliorer et de préserver l’équilibre dans les compétitions". Au total, l'association regroupe 36 ligues de football professionnel représentant plus de 950 clubs dans 29 pays, à travers l'Europe. Elle est la voix commune des organisateurs de compétitions au niveau national et des employeurs de clubs de football professionnels au niveau européen. "Nous voulons absolument protéger nos matchs du week-end consacrés au championnat", avait récemment tancé Alberto Colombo, porte-parole des Ligues Européennes, fustigeant l'hypothèse d'une programmation le weekend pour ce nouveau format, au détriment des compétitions nationales.

