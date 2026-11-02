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LASK - Slovan Bratislava : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

Le match entre le LASK et le Slovan Bratislava débutera le 3 novembre 2026 à 21 h.

LASK - Slovan Bratislava : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match de Ligue des champions entre le LASK et le Slovan Bratislava sera diffusé en direct sur DAZN. Le streaming en direct sera disponible directement sur DAZN.

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il du LASK et du Slovan Bratislava ?

Le LASK aborde cette rencontre avec un bilan de quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 à domicile contre le WSG Tirol en Bundesliga autrichienne. Le succès 5-4 contre Ried en coupe a particulièrement illustré sa force offensive, mais aussi ses faiblesses défensives. En Ligue des champions, le LASK a récemment remporté un match à l’extérieur contre le Sporting CP (3-2). Au total, il a inscrit 14 buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq rencontres.

Le Slovan Bratislava affiche lui aussi quatre victoires, pour un match nul et une défaite. Le 4-0 contre l’AS Rome en Ligue des champions a été son seul revers. Depuis, le Slovan a remporté deux matches de championnat consécutifs, le dernier 2-1 sur le terrain de Zeleziarne Podbrezova. Le 2-2 contre Dukla Banska Bystrica a été sa seule perte de points en championnat. Le Slovan a inscrit onze buts et en a encaissé huit lors de ses cinq derniers matches.

LASK - Slovan Bratislava : compositions

LASK - Slovan Bratislava : forme

LASK - Slovan Bratislava : bilan des confrontations directes

LASK - Slovan Bratislava : les classements