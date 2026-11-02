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LASK - Slovan Bratislava : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

LASK vs Slovan Bratislava
LASK
Slovan Bratislava
Ligue des Champions

En Ligue des champions, le LASK affronte le Slovan Bratislava. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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LASK - Slovan Bratislava : heure du coup d’envoi

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Ligue des Champions - Journée 4
Raiffeisen Arena

Le match entre le LASK et le Slovan Bratislava débutera le 3 novembre 2026 à 21 h.

LASK - Slovan Bratislava : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match de Ligue des champions entre le LASK et le Slovan Bratislava sera diffusé en direct sur DAZN. Le streaming en direct sera disponible directement sur DAZN.

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il du LASK et du Slovan Bratislava ?

Le LASK aborde cette rencontre avec un bilan de quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 à domicile contre le WSG Tirol en Bundesliga autrichienne. Le succès 5-4 contre Ried en coupe a particulièrement illustré sa force offensive, mais aussi ses faiblesses défensives. En Ligue des champions, le LASK a récemment remporté un match à l’extérieur contre le Sporting CP (3-2). Au total, il a inscrit 14 buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq rencontres.

Le Slovan Bratislava affiche lui aussi quatre victoires, pour un match nul et une défaite. Le 4-0 contre l’AS Rome en Ligue des champions a été son seul revers. Depuis, le Slovan a remporté deux matches de championnat consécutifs, le dernier 2-1 sur le terrain de Zeleziarne Podbrezova. Le 2-2 contre Dukla Banska Bystrica a été sa seule perte de points en championnat. Le Slovan a inscrit onze buts et en a encaissé huit lors de ses cinq derniers matches.

LAS

LAS - Forme

LUS
V0-4
SCP
V2-3
SAL
D1-3
RIE
V5-4
WSG
V2-1
But marqué (encaissé)
15/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SBR

SBR - Forme

TRN
V0-3
ROM
D4-0
BBY
N2-2
TRE
V0-2
POD
V1-2
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

LASK - Slovan Bratislava : compositions

LASK vs Slovan Bratislava Équipes probables

3-4-1-2
LASK crest
LASK
LAS
Formation
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthJ. TornichJ. TornichA. AndradeA. AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaK. JoergensenK. JoergensenK. DanekK. DanekR. LjubicicR. LjubicicY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. HorvathC. LangC. LangS. KalajdzicS. KalajdzicD. TakacD. TakacS. CruzS. CruzC. BlackmanC. BlackmanK. WimmerK. WimmerK. BajricK. BajricS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyC. MartinezC. MartinezT. BarseghyanT. BarseghyanR. IbrahimR. IbrahimA. SporarA. Sporar
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
3-4-1-2
LASK

Onze de départ

Slovan Bratislava

Entraineur

  • Dietmar Kühbauer
  • Yaya Touré

LASK - Slovan Bratislava : forme

LAS

LAS - Forme

LUS
V0-4
SCP
V2-3
SAL
D1-3
RIE
V5-4
WSG
V2-1
But marqué (encaissé)
15/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SBR

SBR - Forme

TRN
V0-3
ROM
D4-0
BBY
N2-2
TRE
V0-2
POD
V1-2
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

LASK - Slovan Bratislava : bilan des confrontations directes

LASK - Slovan Bratislava : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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