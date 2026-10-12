LASK-Liverpool en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

Le coup d’envoi de LASK-Liverpool sera donné le 14 octobre 2026 à 12 h 45 EST et 16 h 45 GMT.

Deux équipes en difficulté se retrouvent en Autriche

Le LASK Linz et Liverpool ont tous deux cruellement besoin d’une victoire pour relancer leur saison. Que se passera-t-il lors de leur rencontre mercredi en début d’après-midi ?

Trois défaites en quatre matches pour les hôtes

Le LASK a perdu trois de ses quatre derniers matches, toutes compétitions confondues, dont celui contre l’AEK Athènes lors de la première journée. Liverpool a entamé sa campagne en Ligue des champions par une victoire contre l’Atlético de Madrid à Anfield, mais ses résultats en championnat ont été irréguliers. Sa seule défaite en Premier League jusqu’ici est survenue le week-end dernier contre Manchester City, mais trois matches nuls ont aggravé sa situation : après six journées, le club accuse déjà neuf points de retard sur City, leader du championnat.

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Statistiques clés et blessures

Moses Usor et George Bello se sont blessés lors de la défaite du LASK contre le Rapid Wien le week-end dernier, tandis que Liverpool a affronté Manchester City sans Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai ni Alexander Isak.

Le LASK a inscrit 15 buts lors de ses quatre derniers matches à domicile.

Liverpool a inscrit exactement deux buts lors de cinq de ses six derniers matches à l’extérieur.

Actualité des équipes et effectifs

Le LASK de Dietmar Kuehbauer devrait aligner Lukas Jungwirth dans les buts, derrière une défense comprenant Andres Andrade, Xavier Mbuyamba et Joao Tornich. Le onze pressenti comprend Robert Ljubicic et Sascha Horvath dans l’axe, tandis que Moses Usor et Christoph Lang devraient apporter le danger en attaque. Aucune blessure ni suspension n’a été confirmée chez les hôtes avant cette rencontre. Des informations seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi si la situation évolue.

Andoni Iraola devrait titulariser Alisson Becker dans les buts de Liverpool, avec Virgil van Dijk et Ronald Araujo en charnière centrale. Le onze pressenti comprend Florian Wirtz et Alexis Mac Allister au milieu de terrain, ainsi que Bradley Barcola et Lewis Koumas en soutien de l’attaque. Aucune blessure ni suspension n’a été signalée à ce stade du côté des visiteurs.

Forme actuelle

Le LASK peine à trouver de la régularité, avec une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 contre le Rapid Wien en Bundesliga. Il s’est également incliné face au Sturm Graz et à l’AEK Athènes durant cette période. Le club autrichien a fait match nul 3-3 contre Hartberg et remporté un match amical face au First Vienna FC, mais ses résultats en compétition restent fragiles. Il a encaissé beaucoup de buts et devra nettement élever son niveau pour rivaliser avec une équipe de Liverpool qui évolue au niveau européen.

Liverpool compte trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son dernier résultat est une défaite 3-0 contre Manchester City en Premier League, mais il avait auparavant battu l’AFC Bournemouth 1-0 et l’Atlético de Madrid 2-1 en Ligue des champions. Une victoire 3-1 contre Tottenham Hotspur en Carabao Cup et un match nul et vierge à Fulham complètent ce bilan. Liverpool a montré sa capacité à obtenir des résultats dans plusieurs compétitions, et son bilan européen cette saison lui donne confiance avant le déplacement à Linz.

Historique des confrontations

Les deux clubs se sont rencontrés deux fois en compétition européenne, lors de la phase de groupes de la Ligue Europa de l’UEFA 2023-2024. Liverpool s’est imposé 4-0 à Anfield en novembre 2023, après avoir déjà battu le LASK 3-1 à Linz en septembre de la même année. Liverpool a remporté les deux confrontations, inscrivant sept buts et n’en encaissant qu’un seul.

Classement

Au classement de la Ligue des champions, le LASK occupe actuellement la 27e place et Liverpool la 13e, un écart qui reflète la différence d’expérience européenne entre les deux équipes à ce stade de la compétition.