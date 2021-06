Larqué : "Aujourd'hui, le jeu de Pogba est magnifique"

Jean-Michel Larqué, souvent critique à l'encontre de Paul Pogba, reconnaît que son niveau de jeu actuel est celui d'un joueur de classe mondiale.

Comme il l'avait été durant le Mondial 2018 en Russie, Paul Pogba semble en mission lors de cet Euro 2020. Déterminé, appliqué et leader dans l'âme, le milieu de terrain français impressionne depuis les matches de préparation, et a été récompensé en remportant le trophée d'homme du match, contre l'Allemagne (1-0).

Désormais âgé de 28 ans, celui qui cumule déjà pas moins de 81 sélections sort pourtant d'une saison compliquée avec son club de Manchester United. Mais avec les Bleus, l'ancien de la Juve se transforme, et évolue à un niveau de jeu ayant peu d'équivalent en Europe. Au point même de recevoir les éloges de Jean-Michel Larqué.

"Pogba est devenu un joueur de grande classe internationale"

En effet, l'ancien international tricolore, régulièrement critique à l'encontre de Paul Pogba par le passé, est subjugué par sa forme du moment. "Que lui reprochait-on ? C'était de ne pas utiliser ses points forts, c'est-à-dire la puissance, la capacité à récupérer des ballons facilement et à se projeter vers l'avant. (...) Aujourd'hui, le jeu de Paul Pogba est magnifique. Il a fait un match exceptionnel contre l'Allemagne", s'est félicité Jean-Michel Larqué, aujourd'hui consultant pour la radio RMC.

"Il ne fait aucun geste inutile qu'il faisait parfois. Cela lui procurait des petits problèmes. Aujourd'hui, son jeu est simple, dépouillé, fait de puissance et de ses points forts. (...) Pogba est devenu un joueur de grande classe internationale. Très peu sont capables de rivaliser avec lui", a ensuite lâché l'ancien milieu de terrain, convaincu.

Jean-Michel Larqué n'est pas le seul à le trouver transformé. Après la victoire face à la Mannschaft, Roy Keane y était lui aussi allé de ses compliments, tentant d'expliquer la différence de niveau entre le Paul Pogba de l'EDF et celui de Manchester. "Il y a une question sur les performances qu'il a avec Manchester United - celles qu'il a pour l'équipe nationale française sont bien meilleures. Je pense que peut-être le système ; peut-être qu'il se sent plus à l'aise dans le système français qu'à Manchester United. De toute évidence, c'est un leader et un joueur important. Quand il est à Manchester United, il doit aussi prendre ses responsabilités", avait analysé l'Irlandais.