Yan Diomandé a adressé un message émouvant à sa sœur disparue, Roxane, après avoir inscrit son premier but sous le maillot du Real Madrid, qu'il a célébré par un long regard vers le ciel, en évoquant son souvenir et en affirmant qu'elle resterait à jamais présente dans son cœur.

Selon le quotidien espagnol Marca, Roxane avait 15 ans lorsqu'elle est décédée, à une époque où son frère Yan Diomandé était encore loin d'être le footballeur qu'il est aujourd'hui. Elle était pourtant convaincue qu'il atteindrait les sommets.

Alors que d'autres se moquaient de ses rêves, elle a continué à croire en sa capacité à les réaliser. C'est pourquoi, lorsque l'attaquant a marqué son premier but avec le Real Madrid, il a conclu sa célébration par un long regard vers le ciel.

À la 62e minute, Valverde a adressé une superbe passe en profondeur à l'Ivoirien, qui a pris le dessus sur le gardien adverse d'une belle frappe croisée, offrant au Real Madrid l'avantage 1-0.

Après la validation du but par la salle de l'assistance vidéo à l'arbitrage, Diomandé s'est éloigné de ses coéquipiers, a fermé les yeux et laissé couler ses larmes, bouleversé par le souvenir de sa sœur, avant d'expliquer après la rencontre la raison de sa célébration : « Cela représente plus que ce que les mots peuvent exprimer. Mon premier but est pour toi, ma sœur. Tu resteras à jamais dans mon cœur. »

« Depuis ton départ, je ressens un vide »

L'attaquant a grandi à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, où il a cherché dès l'enfance à réaliser son rêve de devenir joueur professionnel. Son parcours a été marqué par des difficultés, des refus et des moments où atteindre son objectif semblait impossible, mais Roxane n'a jamais douté de lui. Elle rêvait au contraire de le voir réussir et partageait avec son frère l'ambition de changer la vie de leur famille.

Le décès de Roxane en 2025, alors qu'elle n'avait que 15 ans, a constitué un immense choc pour Diomandé, à un stade encore précoce de sa carrière. Avant la Coupe du monde 2026, le joueur a décidé de révéler les détails de cette histoire dans une lettre publiée sur la plateforme The Players' Tribune, où il est revenu sur les souvenirs de celle qui a cru en son talent avant tout le monde, et où il a reconnu le vide laissé par son absence.

Yan Diomandé a entamé la lettre la plus intime de sa vie par ces mots : « Chère Roxane ». Il n'a pas parlé de football au début, mais est revenu à son enfance, en évoquant un maillot contrefait de Manchester United, sur le dos duquel il avait inscrit le nom « Ronaldo » et le numéro 7 au feutre noir. C'étaient des jours remplis de difficultés, mais aussi de beaucoup de bonheur. Il a déclaré en se remémorant cette période : « Nous ne savions pas si nous étions riches ou pauvres. Nous étions simplement heureux. »

Roxane n'avait pas encore dix ans lorsqu'elle a commencé à endosser le rôle d'agent de son frère : elle a été la première à défendre son talent et la plus convaincue qu'il deviendrait un jour une star. Elle partageait également avec lui leurs rêves communs, parmi lesquels vivre en France, posséder une maison et garantir à leur famille une sortie des difficultés.

Mais le ton de la lettre a changé lorsque Diomandé est arrivé au moment qui a divisé sa vie en deux. Après avoir disputé ses premiers matches professionnels avec Leganés, à seulement 18 ans, il a reçu un appel téléphonique de Côte d'Ivoire lui annonçant le décès de sa sœur.

Selon son récit, quelqu'un a mis une substance dans la boisson de Roxane lors d'une soirée, et elle ne s'est jamais réveillée. Diomandé n'a pas pu obtenir de réponses définitives sur ce qui s'est passé et il a reconnu dans sa lettre qu'il se demande encore s'il aurait pu la protéger. Il a écrit : « Depuis ta mort, je ressens un vide. » Depuis, son objectif ne se limite plus à réussir, ce qui explique l'immense importance que revêt son premier but avec le Real Madrid. Il a ajouté, en guise de promesse dans sa lettre : « Tout ce que je fais sur le terrain, c'est pour toi. »

Un rêve qui s'appelle Ligue des champions

Diomandé a confié sur la chaîne du Real Madrid : « J'attendais ce premier but depuis longtemps. » Il a également expliqué comment il a géré l'occasion qu'il a convertie : « Je pense que la seule option dans cette position était de contrôler le ballon, de me retourner puis de frapper rapidement. C'est ce que j'ai fait, et ça a fonctionné. »

Le joueur attend désormais un autre défi au plus haut niveau, celui de la Ligue des champions. Le joueur du Real Madrid n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de participer à la compétition continentale. Il a déclaré : « C'est le rêve de tous les enfants, et je suis extrêmement reconnaissant de le réaliser avec le Real Madrid. » Sa prestation face à Villarreal a par ailleurs renforcé ses chances d'obtenir un rôle plus important au sein de l'équipe.

Diomandé a livré une performance marquée par sa capacité à dribbler, sa vitesse et sa faculté à percer les lignes adverses. Il a réussi quatre dribbles et a également contribué à créer des espaces pour Kylian Mbappé, se montrant une menace permanente pour la défense adverse.

Dans l'attente de la situation de Vinicius concernant sa participation aux matches de Liga, le jeune joueur africain a l'occasion de réclamer davantage de temps de jeu, dans une saison qui commence à lui ouvrir de nouveaux horizons. Et c'est peut-être Vinicius qui résume le mieux cette évolution, lui qui a écrit en commentaire d'une publication de son coéquipier : « Yaaaan, il est arrivé ! »







