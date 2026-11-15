Larmes après la blessure : trois joueurs font naître l'inquiétude au sein du Barça

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Le FC Barcelone attend les résultats des examens que passeront Ibrahim Diarra, Dani Ávila et Hafid Gariba demain lundi, les trois joueurs souffrant de problèmes au niveau des ischio-jambiers.

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Le journal Sport a indiqué que le fait de contraindre la réserve du Barça à disputer le match contre Gérone B, malgré des conditions inadaptées, en raison du grand nombre d'absences dues aux convocations de joueurs en sélections nationales et aux blessures, a fait payer un lourd tribut à l'équipe réserve du club catalan.

Outre sa première défaite de la saison sur la pelouse du Johan Cruyff face à Gérone B (0-1), l'élément le plus préoccupant réside dans les blessures.

En effet, l'équipe catalane a connu de nouveaux problèmes physiques qui s'ajoutent à ceux déjà présents au sein du groupe dirigé par Juliano Belletti.

Deux cas suscitent une inquiétude particulière. Dani Ávila a disputé ses premières minutes de la saison il y a deux semaines face à Arenteiro (2-1), après s'être remis d'une blessure au genou.

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Il a ensuite bénéficié de repos à Manresa, et son retour sur les terrains devait, comme il est logique et naturel, se faire de manière progressive.

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Mais les circonstances l'ont contraint à être titulaire face à Gérone B, sur décision du juge unique de la compétition, et après seulement 5 minutes, il a ressenti une gêne à l'arrière de sa jambe gauche. Il a quitté le terrain en direction des vestiaires, en pleurs.

Quant à Ibrahim Diarra, il a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants. Les blessures antérieures du joueur malien imposaient de le gérer avec une grande prudence, après qu'il a disputé ses premiers matchs de la saison fin septembre, à la suite de sa guérison d'une blessure musculaire, avant de subir une nouvelle rechute.

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L'entraîneur Belletti l'a fait jouer pendant 8 minutes lors du match de Manresa, puis l'a lancé dans les dernières minutes de la confrontation face à Gérone B, dans une tentative de renverser le résultat d'un match que l'équipe était appelée à essayer de retourner.

Mais, dans un contexte d'épuisement du Barça lié aux circonstances environnantes et à la nécessité de fournir un effort maximal, le joueur malien a été victime d'une déchirure musculaire, cette fois également au niveau des muscles ischio-jambiers.

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Il a quitté le terrain sous les applaudissements du public, le maillot sur le visage, pleurant sous l'effet de la frustration et de la colère. Ses coéquipiers sont venus le réconforter, et même certains joueurs de l'équipe adverse ont fait de même, tandis que Juliano Belletti a eu un geste humain en l'attendant au bord de la ligne de touche pour le consoler.

Son cas suscite une grande tristesse parmi les membres de l'équipe réserve, au regard de l'immense potentiel que possède le milieu de terrain, qui ne parvient pas à se débarrasser de ses problèmes physiques récurrents.

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De plus, sa blessure pourrait être la plus longue en termes de durée d'absence, même s'il faut attendre les résultats des examens médicaux avant de le déterminer.

Un certain optimisme règne quant à la possibilité de recevoir de bonnes nouvelles, du moins, concernant Hafiz Gariba. Le défenseur central a pu disputer l'intégralité du match, mais à l'issue de celui-ci, il a quitté le terrain en touchant à plusieurs reprises les muscles ischio-jambiers de sa cuisse gauche.