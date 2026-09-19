Large victoire pour les débuts de l’entraîneur allemand ! Mohamed Salah fait couler Galatasaray Istanbul

Face au leader du championnat Galatasaray Istanbul, jusque-là encore invaincu, Trabzonspor s’est imposé avec autorité 4-0 (3-0). Salah a signé un triplé et l’Égyptien a également délivré une passe décisive sur le quatrième but inscrit par Noah Saviolo.

Salah a donné l’avantage à son équipe dès la quatrième minute. Après avoir offert le 2-0 à Saviolo (39e), il a de nouveau inscrit lui-même le troisième but juste avant la pause (44e). À la 80e minute, il a mis un point final à la rencontre avec le but du 4-0.

Pour Reis, ces trois points ont constitué une entrée en matière parfaite, puisque l’ancien entraîneur du VfL Bochum et du FC Schalke 04 n’avait été présenté comme nouveau coach de Trabzonspor que mercredi dernier.

Côté Galatasaray, Leroy Sane était titulaire, mais n’est jamais parvenu à se mettre en évidence. Son ancien coéquipier en sélection Ilkay Gündogan, lui, n’est en revanche pas entré en jeu et est resté sur le banc pendant 90 minutes.

Quelle est la situation au classement en Süper Lig ?

Au classement de la Süper Lig turque, Trabzonspor est provisoirement remonté à la cinquième place grâce à ces trois points, mais pourrait encore en être délogé après les matches de dimanche.

De son côté, Galatasaray a laissé échapper des points pour la toute première fois dans la compétition en cours. L’équipe de l’entraîneur Okan Buruk conserve toutefois une longueur d’avance sur son rival stambouliote Besiktas en tête du classement.