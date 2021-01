L'appel du pied de Ceballos au Real Madrid

Dani Ceballos a déclaré qu'il serait peu susceptible d'envisager une troisième saison en prêt à Arsenal et a fixé sa priorité.

Dani Ceballos affirme que sa priorité est de devenir un titulaire au une fois sa deuxième saison en prêt à terminée. Le milieu de terrain a impressionné les Gunners en 2019-2020 avant de prolonger son séjour de prêt pour une saison supplémentaire.

Il n'a pas joué aussi régulièrement dans cette campagne, ce qui a suscité des spéculations que Madrid rappellerait le joueur de 24 ans et le prêterait ailleurs pour obtenir plus de minutes. Mais Ceballos est revenu dans le onze de départ d'Arsenal avec une performance impressionnante lors de la victoire 4-0 à l'extérieur contre West Brom, le troisième succès consécutif du club.

Alors que Ceballos affirme adore jouer avec les Gunners, il voit toujours son avenir avec Madrid plutôt qu'à Londres.

"J'ai signé un long contrat avec Madrid. Une troisième saison de prêt ? Non, mon objectif est de retourner au Real Madrid et d'être important dans le meilleur club du monde", a-t-il déclaré à El Larguero.

"Je crois qu'un jour je reviendrai et pourrait enfin rendre l'affection que les fans m'ont témoignée. J'ai signé un long contrat avec Madrid. Il me reste deux ans et demi. Pour diverses raisons, je n'ai pas quitté le club de la meilleure façon. Mon objectif est de réussir à Arsenal [mais] mon souhait est de porter le maillot madrilène."

L'article continue ci-dessous

"Pour ceux d'entre nous de Madrid, l'arrivée de Zinedine Zidane a été bonne pour tout le monde. Chaque entraîneur a sa préférence pour les joueurs. Il m'a dit qu'il avait besoin de moi pour jouer et gagner des minutes. Il était clair avec moi."

Discutant de la vie sous Arteta à Arsenal, Ceballos, qui a disputé neuf des 17 matches de des Gunners, a poursuivi.

«Mikel est un entraîneur qui me va comme un gant. C'est parce qu'il a joué dans la même position que moi. Il veut que nous jouions en avant quand nous avons le ballon. La Premier League est un peu en dessous de [LaLiga] au niveau tactique mais c'est plus physique. La position de numéro huit est celle qui me convient le mieux".