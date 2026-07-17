Laporte tacle l'Argentine avant la finale : « Ils laissent des traces sur leurs adversaires »

Aymeric Laporte, défenseur de l’équipe d’Espagne, s’est exprimé au sujet de la finale très attendue contre l’Argentine, programmée dimanche soir, revenant sur le parcours de « La Roja » jusqu’à ce rendez-vous.

Il a entamé son entretien avec le journal espagnol « Marca » en évoquant ses performances exceptionnelles tout au long du tournoi, bien qu’il n’ait remporté le titre d’« homme du match » lors d’aucune rencontre : « Je n’ai jamais reçu un tel prix auparavant, donc je ne sais pas vraiment si je l’attends ou non. »

Interrogé sur l’aspect marketing de ces distinctions individuelles, il a ajouté : « Bien sûr, et je pense que celui qui marquera le but de la victoire en finale remportera le prix ; mais tant que nous remportons la Coupe du monde, cela me suffit amplement. Au bout du compte, ce sont toujours les attaquants qui raflent ces récompenses, et on sait comment ça marche. »

Interrogé sur son association avec le jeune Pau Cubarsi et sur leur bilan défensif exceptionnel – un seul but encaissé durant tout le Mondial –, il a répondu : « Je l’ai déjà dit plusieurs fois : ce clean sheet est l’œuvre de tout le groupe. Nous sommes, en fin de compte, la dernière ligne de défense ; il est vrai que de nombreux clubs font peser un lourd fardeau sur les défenseurs, mais dans notre cas, le travail défensif commence dès l’attaquant lui-même, qui exerce la pression, jusqu’au gardien de but. Nous travaillons d’arrache-pied pour empêcher tout but, et c’est ce qui fait de nous une équipe difficile à battre. »

Interrogé sur Lionel Messi, son adversaire en finale de la Coupe du monde, et sur ce que le surnom « Leo » évoque pour lui, il a rendu hommage à l’Argentin : « Messi est une légende vivante et intemporelle ; nous avons tous grandi en regardant ses vidéos depuis notre plus jeune âge. J’ai joué plusieurs fois contre lui, mais je n’ai qu’une collection de photos (rires). Il répond toujours présent dans les grands moments, et il a marqué des étapes clés de ma propre carrière. C’est un joueur exceptionnel, et nous avons tous savouré ses performances. Maintenant, j’espère que la Coupe du monde ira à notre équipe, pas à lui. »

Interrogé sur la valeur symbolique d’une éventuelle victoire en Coupe du monde aux dépens de Messi, Laporte a répondu avec fermeté : « Peu importe l’adversaire que je battrai ; je veux soulever la Coupe du monde, quel que soit l’opposant. Mais une telle victoire signifierait aussi écarter une autre légende, qui viendrait s’ajouter à la liste de celles que nous avons déjà laissées derrière nous au fil du tournoi. »

Interrogé sur la rudesse supposée de l’Argentine et son engagement physique constant, il a confié sans détour : « Je ne crains pas la fougue ni l’impétuosité ; tant que le cadre du jeu est respecté et que l’arbitre fait correctement son travail, cela ne me pose aucun problème. Mais ce qui est choquant, c’est que nous avons vu lors des derniers matchs des choses qui nous ont complètement surpris : des comportements et des interventions qui restent impunis, notamment de la part de l’Argentine, une équipe qui laisse beaucoup de marques et de cicatrices sur le corps de ses adversaires. »

Il a ajouté : « De telles pratiques ne doivent pas être tolérées dans le football, surtout en phase finale, car elles peuvent faire perdre sa concentration et générer de la frustration. L’arbitre doit donc les encadrer strictement ; si un ou deux joueurs vont trop loin, la rencontre risque de sombrer dans le chaos. Depuis le début du tournoi, nous avons fait preuve d’équité ; nous ne cherchons pas à blesser nos adversaires ni à commettre de fautes inutiles, et c’est la ligne de conduite que nous devons adopter en finale, même si beaucoup dépendra, bien sûr, des décisions de l’arbitre. »

Interrogé sur l’idée selon laquelle atteindre déjà la finale est un exploit dont il faut savourer chaque instant, plutôt que d’adopter la mentalité « les finales, c’est pour gagner », il a répondu : « C’est exact, mais il y a aussi cette soif insatiable de victoire et ce que représente la Coupe du monde dans la carrière d’un joueur ou d’un entraîneur. Se contenter de savourer sans tout donner, après huit matchs éprouvants, affecterait notre moral. Il s’agit de profiter, oui, mais aussi de se battre et de rivaliser pour entrer dans l’histoire. »

Interrogé sur d’éventuels reproches au sein de sa famille après l’élimination de la France, son pays d’origine, en demi-finale, il a écarté l’idée : « Non, absolument pas. Ils connaissent le parcours et les étapes que j’ai traversées dans ma carrière, et ils me soutiennent totalement. »

En conclusion, interrogé sur son choix de porter le maillot espagnol, il a réaffirmé avec force : « Oui, à 100 %. Je ne changerais pour rien au monde le sentiment d’appartenance et le bien-être que j’ai ressentis ces dernières années, ni la place que j’occupe ici aujourd’hui. »