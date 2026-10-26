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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
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Laporta tourne la page du Clasico et mène la campagne du Barça pour le Ballon d'Or à Londres

FC Barcelone
L. Yamal
Espagne

Importante délégation catalane, et Yamal dans un avion privé

Dans une démarche qui confirme sa domination attendue sur les récompenses de la saison, le FC Barcelone se prépare à débarquer dans la capitale anglaise, Londres, avec une délégation historique et sans précédent, pour assister à la 70e cérémonie de remise du Ballon d'Or, une édition exceptionnelle organisée pour la première fois en dehors de la capitale française, Paris.

Joan Laporta mènera une imposante délégation catalane réunissant tous les nommés du club aux différentes récompenses, lors d'une soirée au cours de laquelle les Blaugrana espèrent faire figure d'incontournables et de principaux bénéficiaires des sacres.

La liste des représentants du FC Barcelone comprend une pléiade de stars de l'équipe première, hommes et femmes, menée par le grand favori au Ballon d'Or, Lamine Yamal, ainsi que Pau Cubarsí, Rodri, Joan García, en plus des stars de l'équipe féminine Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Ewa Pajor, Vicky López, Clara Serrajordi, et l'entraîneur Pere Romeu.

Sur le plan institutionnel, Laporta est accompagné des vice-présidents Rafa Yuste et Elena Fort, ainsi que des membres du conseil d'administration Xavi Puig et Xavier Barniol, aux côtés du staff sportif conduit par le directeur sportif Deco, Bojan Krkić, Alejandro Echevarría, Enric Masip et Marc Vives.

« Mundo Deportivo » a révélé que la délégation voyagera ensemble depuis l'aéroport de Barcelone jusqu'à Londres, à l'exception de la jeune star Lamine Yamal, qui prendra un avion privé qu'il a spécialement affrété pour ses parents, sa compagne, ses proches, ses amis et les membres de son équipe, lors d'une soirée qui pourrait être la plus importante de sa carrière professionnelle.


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