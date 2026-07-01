Laporta tacle le Real Madrid : « Certains clubs vivent dans un climat de tension et sont gérés comme des entreprises commerciales. »

Juan Laporta, président du FC Barcelone, a lancé une pique à son rival, le Real Madrid, et à son président Florentino Pérez, lors de sa cérémonie d’investiture après sa réélection.

Sans nommer son rival ni son président, il a lancé : « Ailleurs, certains vivent une situation de tension extrême, tiennent des conférences de presse absurdes, semblent avoir perdu leurs repères et se retrouvent pris dans un cycle de situations qui se répètent. »

Puis, selon Mundo Deportivo, il a ajouté : « De notre côté, nous disposons d’un projet plus solide, mené par Hans Flick, qui dirige un groupe de joueurs prometteurs pour le Barça, sans oublier le travail remarquable de Deco dans la construction de l’équipe, ce qui n’est jamais aisé dans un football en perpétuelle évolution. »

Lire aussi :

Laporta s’emporte : « Alvarez n’a pas parlé de Barcelone… et nous ne serons pas à la merci de l’Atlético »

Il a également réaffirmé la volonté du club de rester entre les mains de ses socios, insistant sur la nécessité d’innover pour rivaliser avec les entités gérées comme des entreprises.

Il a déclaré : « Nous voulons que le FC Barcelone reste un club appartenant à ses membres, ce qui nous oblige à faire preuve de plus de créativité pour rivaliser avec les clubs gérés comme des entreprises commerciales. »

Il a ensuite marqué une pause avant d’ajouter : « Certains clubs ne le sont pas encore, mais souhaitent le devenir », une allusion que les personnes présentes ont interprétée comme visant également le Real Madrid.

Laporta a également réaffirmé que la direction du FC Barcelone continuerait à défendre le club face à ce qu’il a qualifié d’attaques répétées, ajoutant : « Nous sommes déterminés à défendre le Barça. Certains attaquent sans relâche le club, mais quiconque s’en prend à Barcelone ou à sa dignité trouvera toujours un président et un conseil d’administration assez forts et décidés pour protéger l’institution, quoi qu’il arrive. C’est notre engagement. »