Laporta surprend les joueurs du FC Barcelone avant le match contre l'Atlético

Le FC Barcelone se prépare à affronter l'Atlético de Madrid, son hôte, demain samedi, dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que Juan Laporta, président du Barça, a effectué une visite surprise à l'entraînement de l'équipe catalane ce vendredi matin afin de motiver les joueurs.

Les joueurs Jules Koundé et Alejandro Balde ont repris l'entraînement avec le groupe et devraient figurer dans la liste de l'entraîneur Hansi Flick.

Par cette visite, Laporta a cherché à encourager les joueurs avant cette phase décisive de la saison, surtout après le choc causé par l'absence de Raphinha.

Frenkie de Jong n'est pas encore rétabli et a poursuivi son entraînement individuel à l'écart du groupe. Il devrait être prêt plus tard, mais pas pour le prochain match contre l'Atlético.

Barcelone est en tête du classement de la Liga avec 73 points, soit 4 points d'avance sur son plus proche poursuivant, le Real Madrid, tandis que l'Atlético, quatrième, compte 57 points.

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