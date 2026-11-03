Un rapport de presse a affirmé ce mardi que le Barça fait face à une véritable crise dans son antre du « Camp Nou », une crise qui devrait s'aggraver au cours de la période à venir.

Selon le journal « Sport », ce n'est un secret pour personne que le Camp Nou n'a jamais été un stade réputé pour son ambiance enflammée. Depuis l'expulsion du groupe radical des « Boixos Nois » au début du nouveau millénaire, suivie par une hausse progressive du prix des billets – qui a conduit au départ des anciens supporters locaux –, le stade du Barça a accueilli un nouveau public, parmi lequel de nombreux touristes internationaux, ce qui a eu, on le comprend, un effet négatif sur l'ambiance.

Mais ces derniers mois, avec la fermeture continue au public du troisième anneau du Camp Nou en raison des travaux de rénovation, la situation est devenue encore plus préoccupante.

Petit à petit, ce sujet est devenu le thème du moment à Barcelone, et le journal s'est interrogé : « Que se passe-t-il dans les tribunes du Camp Nou ? », critiquant le grand nombre de touristes dans le stade, qui gâche manifestement l'ambiance, et comparant ce qui se passe dans les tribunes du Camp Nou à d'autres stades espagnols et européens.

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Le journal a écrit : « Le Barça n'est pas une simple feuille de calcul, c'est une entité sociale où les générations se sont transmis l'amour du club, du grand-père au petit-fils. La nécessité d'atteindre les objectifs financiers et de maximiser les revenus du club ne signifie pas détruire son âme », expliquant que la direction, toujours soucieuse d'augmenter les revenus, porte une part de responsabilité.

Une ambiance « Disneyland » grandissante

Pour de nombreux supporters du Barça déçus, le Camp Nou est devenu un simple site touristique, semblable à une visite à Disneyland.

Et ce ne sont pas seulement les journalistes ou les supporters locaux du Barça qui ont remarqué ce recul de la ferveur. Les joueurs ont été vus à plusieurs reprises cette saison réclamer davantage de soutien du public, les exhortant par des gestes explicites.

Et même si ce manque de ferveur peut passer inaperçu face à des équipes moins solides comme l'Alavés, il pourrait coûter cher lors des grands matches.

Récemment, il est devenu courant d'entendre les chants des supporters de l'équipe adverse depuis leurs tribunes plus forts que ceux des supporters du Barça, et les joueurs sont bien conscients de ce problème.

À cela s'ajoute le fait qu'il semble y avoir des problèmes avec la « Grada d'Animació », la tribune des supporters derrière le but, la seule partie du stade qui apporte une ambiance enflammée.

Joan Laporta, le président du Barça, a décidé de fermer cette tribune lors du match contre l'Alavés, à la suite d'incidents survenus durant le Clásico, parmi lesquels l'agression contre Eduardo Camavinga, joueur du Real, et de nombreux chants injurieux relevés par la Liga. Conscient des risques d'une fermeture partielle du stade et des sanctions financières éventuelles, le président du Barça a pris des mesures sévères contre les différents groupes qui composent la « Grada d'Animació », comme il l'avait déjà fait auparavant.

Cette décision a suscité une large polémique en Catalogne, et cette polémique pourrait se poursuivre, d'autant plus que Laporta n'est pas, à la base, un adepte de cette tribune.

Il est certain que cela n'améliorera pas l'ambiance déjà mauvaise du Camp Nou.