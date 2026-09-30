Laporta : nous avons tenté de recruter Lautaro Martinez à tout prix, et voici le futur entraîneur du Barça

Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a parlé en toute franchise des négociations menées fin août dernier dans une tentative de recruter Lautaro Martinez, le capitaine de l'Inter Milan.

Bien que le directeur sportif du Barça, Deco, ait déjà révélé auparavant certains détails de ces discussions, Laporta a lui-même confirmé la tenue de ces contacts et expliqué comment la situation avait évolué, déclarant au journal « Corriere dello Sport » : « C'est un joueur extraordinaire, et nous ne voulions rater sous aucun prétexte l'occasion de le recruter. J'ai donc contacté le président Marotta, qui m'a répondu que le joueur n'était pas à vendre. »

Laporta a indiqué, selon le journal catalan « Sport », que Lautaro était en effet ouvert à l'idée d'un transfert, mais il a précisé qu'ils avaient renoncé à cette piste par respect pour l'Inter Milan et son président.

Il a poursuivi : « L'Inter a dit "non", et nous avons compris que la décision finale concernant son départ n'appartenait pas au joueur, car le club souhaitait le conserver. Par conséquent, et par respect pour Beppe Marotta, pour qui j'ai une grande estime, nous avons cessé de chercher à le recruter, et l'affaire en est restée là. »

Le président du club blaugrana a également évoqué Cesc Fabregas, l'entraîneur de Côme, dont le contrat comporte une clause libératoire permettant au Barça de le recruter s'il en manifeste le souhait.

Laporta a souligné que le club catalan suivait de près son parcours d'entraîneur, mais qu'il n'y aurait aucun changement au sein du staff technique dans un avenir proche, déclarant : « C'est un enfant du club, et nous sommes très heureux du succès qu'il rencontre avec l'équipe de Côme ; il le mérite amplement. Nous espérons le voir revenir au "Camp Nou". »

Il a ajouté : « Fabregas comprend notre mentalité et la vision du Barça mieux que quiconque. Il a grandi ici, et cet endroit restera toujours sa maison, et nous admirons son style de football. Cela dit, nous avons actuellement un excellent entraîneur en la personne de Flick, et vous avez déjà vu ce dont il est capable. »

Laporta a exprimé sa très grande satisfaction quant au projet sportif de l'équipe blaugrana, affirmant que le Barça figurait déjà parmi les plus grands clubs du monde sur le plan sportif, déclarant : « Nous avons de nouveau attiré les regards du monde entier sur nous, et cet entraîneur a suscité notre admiration et gagné notre confiance. Mais nous nous rappelons en interne la nécessité de "voler à basse altitude", c'est-à-dire de rester humbles et de garder les pieds sur terre. Il n'y a pas de place pour le relâchement ; car nous devons nous battre pour tout gagner. »