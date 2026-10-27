Joan Laporta, le président du Barça, a qualifié la défaite face au Real Madrid dans le Clasico de la Liga de coup dur, tout en réaffirmant l'attachement du club à ses ambitions dans la course aux titres. Il a également défendu l'entraîneur Hansi Flick.

Laporta a déclaré, lors de son entretien avec le réseau Movistar pendant la cérémonie de remise des prix du Ballon d'Or : « Ce fut un coup dur pour les supporters, mais l'entraîneur sait déjà ce qui s'est passé. Nous n'avons pas pu imposer notre style de jeu, et nous devons l'accepter. Le Real Madrid possède des contre-attaques extrêmement redoutables. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours en tête, et nous savons que la compétition est une longue course. Nos ambitions n'ont pas changé. »

Le président du Barça a également évoqué Hansi Flick en ces termes : « C'est l'entraîneur idéal pour le Barça. Il connaît notre système, et il est un admirateur de Johan Cruyff. C'est pour cette raison que nous l'avons choisi, même si chaque entraîneur a sa propre empreinte. Flick privilégie le jeu vertical, et nous apprécions énormément ce style. Les résultats parlent d'eux-mêmes. »

Il a ajouté : « Notre objectif est de remporter la Liga et de viser, en toute humilité, le sacre en Ligue des champions, un trophée qui nous a échappé. Hansi sait ce qu'aiment les supporters du Barça, à savoir un style de jeu reposant sur trois piliers : la possession, le placement et le pressing. Nous misons aussi sur le piège du hors-jeu, qui donne de bons résultats, même s'il nous fait souffrir. »

Avant de connaître le résultat de la cérémonie du Ballon d'Or, Laporta a défendu les chances de Lamine Yamal pour remporter le trophée, en déclarant : « Nous pensons qu'il le mérite. Si vous regardez les noms en lice, qui sont au nombre de trois, je pense que Lamine mérite de l'emporter grâce à son talent et aux titres qu'il a remportés. Il est très enthousiaste. »



