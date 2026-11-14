Laporta : le succès du Barça ne se mesure pas aux titres, et voici ce qui distingue Yamal de Messi

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Joan Laporta, président du FC Barcelone, a affirmé que Lamine Yamal est un joueur de génie doté de qualités techniques exceptionnelles, soulignant que sa maturité et sa compréhension du football à un si jeune âge en font un joueur encore plus singulier.

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Le journal néerlandais De Telegraaf a publié un entretien avec Laporta, qui se trouve actuellement à New York pour participer à la troisième édition de l'hommage à Johan Cruyff, prévue samedi dans la ville américaine.

Cet événement, que la ville de Sitges avait accueilli lors de ses deux précédentes éditions, coïncide avec le match hommage à la légende de l'Ajax et du Barça, prévu dimanche sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena, avec la participation des légendes des deux clubs, pour commémorer le dixième anniversaire de la mort de Cruyff.

Le match amical d'Amsterdam revêt un caractère caritatif, ses recettes étant reversées à la Fondation Barça et à la Fondation Johan Cruyff.

Au cours de cet entretien, réalisé peu avant son départ pour New York, le président du Barça a évoqué les liens historiques entre les deux clubs, et a également abordé la comparaison qu'il a qualifiée d'inévitable entre Cruyff, Messi et Lamine Yamal.

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Le président du Barça a affiché de grandes ambitions concernant les objectifs du club, déclarant : « Au Barça, nos ambitions consistent toujours à lutter pour tous les titres, des attentes profondément ancrées dans notre histoire et notre identité. Notre objectif est de rester dans la course jusqu'au dernier instant en Liga, en Ligue des champions et en Coupe du Roi. »

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Il a poursuivi : « Cela dit, le succès ne se mesure pas aux seuls titres ; la manière dont nous jouons revêt aussi une grande importance. Nous voulons une équipe qui reflète notre identité footballistique à travers un football attrayant, offensif et courageux, afin que nos membres et nos supporters soient fiers. »

La comparaison entre Messi, Cruyff et Yamal

Laporta a souligné que le développement des jeunes talents et la poursuite de la promotion de joueurs issus de l'académie de La Masia constituent deux critères essentiels de la réussite du projet du club, citant l'ancienne et l'actuelle star de l'équipe, Lionel Messi et Lamine Yamal, tous deux diplômés de l'académie.

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Laporta a estimé que la comparaison entre Messi, Lamine Yamal et Johan Cruyff est inévitable, mais il a insisté sur le fait que chacun d'eux a sa singularité et l'époque à laquelle il appartient.

Il a ajouté : « Chacun d'eux est unique et appartient à une époque différente. Lionel a laissé son empreinte sur toute une génération, tandis que Johan a changé l'histoire du football et du Barça. »

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Il a ajouté au sujet de Lamine Yamal : « Il mérite d'avoir la chance d'écrire sa propre histoire et de bâtir son héritage personnel. C'est un génie et un joueur absolument exceptionnel, doté d'un potentiel technique époustouflant, de créativité et d'une capacité hors du commun à dribbler ses adversaires et à les déborder. Et ce qui le rend encore plus remarquable, c'est sa maturité et sa compréhension du jeu à un âge aussi précoce. »

Le président du Barça s'est dit fier qu'un joueur d'un tel potentiel soit sorti de l'académie de La Masia, expliquant que Yamal incarne les valeurs du club, son identité et sa philosophie footballistique.

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Il a poursuivi : « Nous ressentons une immense fierté qu'un joueur de son niveau soit diplômé de La Masia et représente les valeurs du Barça, son identité et sa philosophie footballistique. Notre responsabilité consiste à le protéger et à l'accompagner tout au long de son évolution, et à lui offrir l'environnement sportif approprié autour de lui afin qu'il puisse exploiter son énorme potentiel. »

Il a conclu ses propos sur le joueur en disant : « En tant que président du club, je suis très fier de Lamine, aussi bien comme footballeur que comme personne. »