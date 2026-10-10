Laporta : le Real Madrid a perdu son prestige, son statut et sa crédibilité, et voici la date du retour de Raphinha

Le président du Barcelone, Joan Laporta, a lancé une violente charge contre le Real Madrid en raison de sa position dans l'affaire Negreira et de ses relations institutionnelles dans le monde du football et du basket-ball, affirmant que le club merengue perd son statut et sa crédibilité aux niveaux national et international.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Laporta a passé la matinée de samedi dans la ville de Sitges, où il a été honoré, avant de faire des déclarations aux médias présents, au cours desquelles il a attaqué le Real Madrid en raison de sa position dans l'affaire Negreira et de son absence à certaines réunions institutionnelles du milieu sportif. Il a déclaré : « À Madrid, ils parlent d'autres sujets pour détourner l'attention. »

Le président de Barcelone a d'abord célébré la période remarquable que vit le club catalan, affirmant : « Nous prenons du plaisir avec le football et avec le club, et nous jouissons d'une reconnaissance mondiale. Nous avons 9 joueurs dans l'équipe sacrés champions du monde, une équipe qui séduit les cœurs, et des joueurs qui représentent des modèles pour les autres, tout comme nous recevons des éloges de partout. À Madrid, ils tentent de minimiser tout cela. »

Laporta est revenu pour réaffirmer la position du Real Madrid dans l'affaire Negreira, déclarant : « Je ne cesserai pas de répéter que nous avons subi une tentative de condamnation avant notre procès. Et il apparaît désormais clairement qu'il n'y avait rien de ce dont nous avons été accusés. Cette affaire se terminera par l'acquittement de Barcelone. Et les personnes qui se sont constamment et obstinément employées à tenter de nuire à l'image de Barcelone devront corriger leurs positions. »

Il a ajouté : « Ils continuent à prolonger autant que possible les investigations judiciaires pour maintenir cette affaire en vie, mais elle n'aboutira à aucun résultat. L'objectif est de porter atteinte à la crédibilité de Barcelone. Et je ne crois pas qu'ils le fassent de bonne foi. »

Le président de Barcelone a également évoqué l'absence du Real Madrid aux réunions institutionnelles de l'Association européenne des clubs de football et de l'EuroLeague de basket-ball, en précisant : « Cela en dit long sur la mentalité d'un club qui perd son prestige, son statut et sa crédibilité aux niveaux local, national et international. C'est une évidence. Ils adoptent une attitude empreinte de beaucoup de condescendance et d'orgueil, et ils savent mieux que quiconque ce qu'ils font. Ils auraient dû faire leur propre examen de conscience. »

Lamine et le Ballon d'Or

Après la clôture du vote pour le Ballon d'Or, Laporta a annoncé son soutien public à la candidature de Lamine Yamal pour remporter le trophée, déclarant : « Il serait juste qu'il le remporte. Il a réalisé une saison exceptionnelle et a décroché des titres très importants, comme le championnat et la Coupe du monde. Il mérite de remporter le Ballon d'Or. Il le ressent, et je trouve que c'est une bonne chose qu'il exprime son opinion. C'est quelqu'un de très franc et de très direct, et il est encore jeune. Il faut toujours en tenir compte. Je serais très heureux s'il le remportait. Nous verrons comment les choses vont évoluer, car un secret absolu entoure les résultats, et nous attendons. »

Le président de Barcelone a poursuivi : « Yamal déborde d'enthousiasme pour exprimer ses qualités footballistiques quand il joue, et ses capacités ainsi que ses accomplissements sont reconnus. Il affiche un grand enthousiasme malgré son jeune âge, et je comprends qu'il exprime parfois son opinion. »

Il a continué : « Il y a une sorte de rivalité, ce qui n'arrivait pas à ce point avec Messi et Cristiano. Pour moi, Messi aurait toujours dû le remporter, mais ils n'annonçaient pas leur candidature de cette manière. Nous ne devons pas en faire tout un plat. C'est une réaction humaine de la part d'un jeune de 19 ans qui va écrire l'histoire. »

Raphinha prêt pour affronter Paris

En conclusion de ses déclarations, Laporta a exprimé son regret quant à la blessure de Raphinha survenue durant sa présence avec la sélection brésilienne, déclarant : « Il s'est blessé, puis il est revenu et s'est rétabli ici. Et les médecins disent qu'il sera disponible pour participer au match contre Paris. Ce sont des circonstances que nous devons accepter. »

Il a conclu : « Cela représente un préjudice considérable pour le club, car c'est presque comme une période de préparation d'avant-saison. Nous ne pourrons pas changer cette situation au cours de l'année en cours. Nous devons nous battre avec les joueurs dont nous disposons. Nous le savions à l'avance, et nous étions prêts. »



