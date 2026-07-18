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Laporta : « L’équipe du Maroc est forte… et c’est précisément pourquoi elle a perdu contre la France. »

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É.-U.

Les « Lions de l'Atlas » ont quitté la Coupe du monde en quarts de finale.

Juan Laporta, président du FC Barcelone, a rendu hommage à la sélection marocaine après ses performances lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Lions de l’Atlas ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde pour la deuxième édition consécutive, avant de s’incliner 2-0 face à la France.

Dans un entretien accordé à la chaîne marocaine Al-Qanat Al-Thaniya, il a déclaré : « L’équipe du Maroc possède un potentiel énorme et j’ai pris beaucoup de plaisir à la regarder à la télévision, car ses joueurs sont très forts et talentueux. »

Il a précisé : « Il y a (Ezzedine) Ounahi, qui évolue à Gérone, ainsi que d’autres milieux de terrain et attaquants de grande qualité, sans oublier l’avant-centre. »

Interrogé sur l’élimination des Lions de l’Atlas, il a estimé que le contexte particulier du match face à la France avait créé une rencontre à part par rapport au parcours global de la sélection.

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Et d’ajouter : « Mais cette dernière Coupe du monde est un succès pour le Maroc, cela ne fait aucun doute. »

Laporta se trouve actuellement aux États-Unis pour assister à la finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera l’Espagne à l’Argentine dimanche au MetLife Stadium, dans le New Jersey.

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