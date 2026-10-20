Laporta : je parlerai du Real demain, il y a des détails intéressants dans l'affaire Güler

Le président du Barça, Joan Laporta, a affirmé que le duel de son équipe face au Paris Saint-Germain représente le meilleur match que l'on puisse suivre en Europe, insistant sur le fait que les deux formations affichent le plus haut niveau actuellement, et ce avant le choc tant attendu entre elles.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », la délégation du Barça, menée par Joan Laporta, a rencontré ce midi les responsables du Paris Saint-Germain au restaurant Pavillon Ledoyen, l'un des établissements les plus prestigieux de la capitale française, pour le déjeuner officiel entre les directions des deux clubs.

Laporta a déclaré dès son arrivée au restaurant : « C'est le meilleur match que l'on puisse disputer en Europe, entre les deux équipes les plus en forme, le Barça et le Paris Saint-Germain. »

Le président du Barça a ajouté : « Le plus important, c'est le présent immédiat. Le match de dimanche est capital, car nous jouons gros en championnat. Aujourd'hui, chaque équipe pourra mesurer son véritable niveau par rapport à celui du football européen. Nous sommes les deux meilleures équipes actuellement. »

Laporta a évoqué les absences dues aux blessures, affirmant qu'elles ne constituent pas une excuse : « Pas d'excuses possibles, ce sont des choses qui arrivent. Eux aussi sont privés de Nuno Mendes. Nous avons Eric García et Koundé blessés, mais je sais que Flick a déjà cherché des solutions pour que ces absences ne se fassent pas sentir. »

Le président du club catalan a salué le choc à venir, expliquant qu'il réunira des joueurs au talent immense, et deux équipes qui placent l'intérêt collectif au-dessus des qualités individuelles, aux côtés de deux grands entraîneurs.

Laporta a refusé d'entrer dans les détails de l'incident polémique concernant Arda Güler, la star du Real Madrid, qui ne s'est pas soldé par son expulsion lors de la victoire des Merengues contre Séville, se contentant de dire : « Il y aura un moment pour parler du Real Madrid à partir de demain, car cette affaire comporte des détails intéressants. »

Le président du Barça a insisté sur l'importance de profiter du duel, déclarant : « Aujourd'hui sera une journée pour savourer le football. »







