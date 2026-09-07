Dans une nouvelle démarche qui confirme l'ampleur des pressions financières engendrées par le projet de rénovation du Camp Nou, le FC Barcelone a décidé de revenir sur le marché obligataire en émettant une nouvelle tranche colossale d'une valeur de 210 millions d'euros, une opération pour laquelle le conseil d'administration sollicitera l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

Le club a expliqué dans son communiqué que cette mesure était devenue nécessaire en raison du décalage temporel qui affecte ses flux de trésorerie, à savoir le début du remboursement des coûts financiers liés au projet « Espai Barça » avant la mise en service complète du stade Spotify Camp Nou et des revenus attendus.

Cette nouvelle émission vient, selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », s'ajouter au paquet d'obligations existant émis par le club en 2021 et en 2024, connu sous le nom d'obligations média.

Le club a révélé que la moitié de la valeur de cette nouvelle émission, soit l'équivalent de 105 millions d'euros, avait déjà été placée en juillet 2026 à un taux d'intérêt de 5,14 % dans un contexte de forte demande des investisseurs, tandis que le club prévoit de finaliser le placement de la seconde tranche restante au cours des mois d'octobre ou de novembre prochains.

Ces obligations se distinguent par leur priorité de remboursement sur les revenus de la diffusion télévisée, ce qui en fait une garantie de premier ordre sur le compte où sont déposés ces revenus, leur conférant ainsi une grande attractivité auprès des investisseurs.

Le FC Barcelone a également précisé le mécanisme de remboursement : les obligations média sont remboursées en partie sur plusieurs années à compter de la sixième année, et en partie à l'échéance du prêt au bout de dix ans, portant le coût moyen de la dette émise entre 2021, 2024 et 2026 à 3,36 %.

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La banque Goldman Sachs est chargée d'organiser cette opération, qui sera bouclée avec des investisseurs institutionnels sur le long terme, tandis que le club devrait également refinancer les échéances d'octobre 2026 et d'octobre 2027, qui s'élèvent à environ 30 millions d'euros chacune, dans le cadre de la restructuration de sa dette afin d'assurer la stabilité du plus grand projet de son histoire.