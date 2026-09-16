Le président du Barça, Joan Laporta, est parti en guerre contre les candidatures de Madrid et de Casablanca pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, réclamant la candidature du nouveau Camp Nou comme troisième option et affirmant que le stade blaugrana est le plus légitime pour abriter l'événement le plus important au monde.

Les déclarations fortes de Laporta sont intervenues sur Catalunya Ràdio et Cadena SER, lors d'un événement célébrant les 50 ans de la retransmission radiophonique des matchs de football en langue catalane, où il a affirmé sans détour : « L'option ne devrait pas être Casablanca ou Madrid, mais bien le Camp Nou. Casablanca et Madrid, c'est du pareil au même. »

Le président du Barça propose le stade blaugrana comme véritable candidat pour accueillir la finale et s'efforce d'en faire une « troisième option » face au Santiago Bernabéu et au futur stade Hassan II.

Laporta estime que la capacité du nouveau stade, qui s'élève à 105 000 spectateurs, est la raison valable qui devrait pousser la FIFA à le prendre en considération, rappelant que le stade Santiago Bernabéu a accueilli la finale de la Coupe du monde 1982 et soulignant que l'organisation de la finale 2030 au Camp Nou conférerait une notoriété mondiale supplémentaire à Barcelone.

Une position tranchée sur la question de Ceuta

Laporta ne s'est pas arrêté au dossier du Mondial, mais a également abordé la polémique suscitée par le soutien de certains joueurs à la ville de Ceuta avant le match entre Elche et le Real Madrid, lorsqu'ils ont porté des maillots affichant la mention « Nous sommes tous des Cabayas ».

Le président du Barça a réaffirmé la position de son club en faveur de la liberté d'expression, déclarant : « En ce qui concerne Ceuta, le club se positionne en défenseur de la liberté d'expression. Nous accordons à nos joueurs la liberté de faire ce genre de déclarations. »

Laporta a également commenté les événements qui ont accompagné le match d'Elche, soulignant que les symboles ne devraient pas provoquer de problèmes tant qu'ils ne véhiculent pas de messages de haine, en référence claire à ce qui s'est produit.

Il a déclaré : « Il ne faut pas banaliser ce qui s'est passé à Elche. »

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Il a donné plusieurs exemples pour illustrer sa philosophie : « Cela garantit la possibilité de brandir le drapeau de la Catalogne, le drapeau estelada ou le drapeau du Barça de manière naturelle. Tant que cela n'exprime pas de la haine, j'estime que cela doit être respecté. »