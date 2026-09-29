Laporta en première ligne : Pérez envoie son émissaire le plus proche à une réunion européenne bouillante

Dans une scène qui reflète l'ampleur des rivalités et des alliances au sein du football européen, Joan Laporta, le président du Barça, est apparu à la tête de la délégation de son club lors de l'assemblée annuelle de l'Association européenne des clubs à Copenhague, tandis que le Real Madrid a choisi d'être représenté par l'un des plus proches de Florentino Pérez, Anas Laghari, dans une démarche remarquée qui reflète la nature de la période actuelle.

L'Association européenne des clubs, présidée par Nasser Al-Khelaïfi, tient son assemblée annuelle dans la capitale danoise, après que le nombre de ses membres est passé à 850 clubs, à la suite de l'adhésion du Racing Santander, aux côtés d'un certain nombre de clubs espagnols, dont la Real Sociedad, l'Athletic Bilbao, le Real Betis et Villarreal, en plus de l'attribution d'un siège au club féminin de Madrid, qui évolue en championnat d'Espagne.

La principale nouveauté était la participation officielle du Barça à l'assemblée en tant que membre à part entière, sous la direction de Laporta, tandis qu'aucun siège n'a été attribué au Real Madrid, malgré la présence de son représentant Anas Laghari dans la salle, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Marca ».

Cela intervient dans le contexte du retour du Real Madrid dans le giron du football européen, à la suite d'un accord avec l'Union européenne de football association et de son retrait du projet de Super Ligue européenne, la position du club au sein de la structure de l'Association européenne des clubs demeurant différente de celle des autres clubs espagnols.









Anas Laghari, l'émissaire de Pérez

Anas Laghari, banquier français d'origine marocaine spécialisé dans les opérations financières, est l'un des conseillers les plus proches de Florentino Pérez. Malgré l'absence du président du Real Madrid à la réunion, Laghari a représenté le club lors d'un rassemblement réunissant les grands décideurs du football européen.

Laghari entretient avec Pérez une relation ancienne qui remonte à ses années d'enfance, et il l'a également conseillé sur divers dossiers, que ce soit au niveau du groupe ACS ou au sein du Real Madrid, ce qui fait de lui l'une des figures majeures sur lesquelles s'appuie le président du club dans les affaires sensibles.

La réunion a connu la présence de personnalités éminentes, parmi lesquelles Aleksander Ceferin, le président de l'Union européenne de football association, et Giorgio Marchetti, le secrétaire général, aux côtés d'un certain nombre de hauts responsables de clubs européens. Quant à Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association, qui avait assisté à la réunion de l'an dernier à Rome, il était absent de la présente édition et a délégué son secrétaire général Mattias Grafström pour le représenter, sur fond de controverse entourant plusieurs de ses propositions récentes, dont l'idée d'une privatisation de la Coupe du monde.