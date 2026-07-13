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Laporta confirme avoir entendu parler d’une offre du Paris Saint-Germain pour recruter notre joueur le plus décisif

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F. Torres
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Le président du FC Barcelone met fin aux spéculations : le club catalan ne négociera pas avec le Paris Saint-Germain.

Juan Laporta, président du FC Barcelone, a réagi pour la première fois aux rumeurs évoquant un transfert de Ferran Torres au Paris Saint-Germain, assurant n’avoir reçu aucune approche officielle du club parisien.

Présent aux États-Unis pour assister à la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et la France, il a été interrogé sur l’avenir de l’attaquant international et a minimisé les bruits de couloir, rappelant que le joueur restait un membre à part entière de l’effectif blaugrana.

Interrogé sur un éventuel transfert du joueur vers le champion d’Europe après la Coupe du monde, Laporta a affirmé : « J’ai entendu parler de cette affaire, mais nous n’avons reçu aucune confirmation officielle. Ferran est un joueur du FC Barcelone. »

Ces propos interviennent alors que la presse évoque un intérêt grandissant du Paris Saint-Germain pour l’international espagnol ces dernières heures. 

Selon Mundo Deportivo, le club parisien aurait entamé des négociations avec les agents du joueur il y a plusieurs jours et le dossier serait déjà bien avancé, même si l’annonce officielle est repoussée à après la Coupe du monde.

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De son côté, Ferran Torres garde toutes les options ouvertes. Bien qu’il ait reçu une offre de prolongation de contrat de la part du Barça, il n’a pas encore pris sa décision finale. et s’il venait à quitter les « Blaugrana », sa priorité serait de rejoindre l’un des meilleurs clubs européens, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique constituant l’option la plus probable.

Néanmoins, Laporta a préféré mettre en avant les performances du joueur avec la sélection espagnole, déclarant : « Ferran réalise des performances exceptionnelles ; il représente une véritable menace à chaque fois qu’il entre en jeu, et c’est lui qui a délivré la passe décisive à Merino, qui s’est illustré face au Portugal. »

Il a par ailleurs rappelé l’importance des internationaux du Barça présents au Mondial, concluant : « Nous avons des joueurs exceptionnels à la Coupe du monde, et c’est l’une des raisons de ma présence ici. »

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