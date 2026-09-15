Laporta célèbre le retour de la finale de la Ligue des champions au Camp Nou : une reconnaissance internationale

Dans sa première réaction officielle après la décision historique prise à Thessalonique, le président du Barça, Joan Laporta, n'a pas caché son immense satisfaction à la suite du choix du stade Camp Nou pour accueillir la finale de la Ligue des champions 2029, décrivant cette décision comme le couronnement du projet ambitieux du club et une reconnaissance internationale du statut du nouveau stade en tant que référence mondiale.

Lors de la réunion du Comité exécutif de l'Union européenne de football « UEFA », qui s'est tenue ce mardi dans la ville grecque de Thessalonique, le choix du Camp Nou a été officiellement annoncé. Laporta a alors déclaré, par l'intermédiaire de médias espagnols : « C'est une immense fierté pour le FC Barcelone et tous ses supporters. »

Le président des Blaugrana a ajouté : « Ce choix est aussi une reconnaissance internationale du nouveau stade Camp Nou, qui affermit son statut de stade de niveau mondial, à la pointe de l'expérience, de la technologie, de la connectivité, de l'accessibilité et des services. »

Laporta a révélé que les travaux du stade seront entièrement achevés au début de l'année 2028, la nouvelle toiture devant être installée à l'été 2027, affirmant que l'organisation de la finale du samedi 2 juin 2029 donnera un élan considérable au projet du Barça.

Cette organisation revêt une symbolique particulière, car elle est le fruit des excellentes relations que Joan Laporta a reconstruites avec le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, après l'effondrement du projet de Super Ligue européenne.

Avec ce choix, le Camp Nou accueillera la finale de la Coupe d'Europe pour la troisième fois de son histoire, après la finale de 1989 remportée par le Milan AC, et la célèbre finale de 1999 que Manchester United a décrochée dans les derniers instants.

Laporta a commenté cela en ces termes : « La confiance accordée par l'Union européenne de football pour accueillir l'un des plus grands événements du football mondial met en lumière l'ampleur et l'ambition de ce projet, et affermit le statut du Camp Nou comme nouveau symbole de Barcelone et comme référence internationale. »

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Le président du Barça a conclu ses déclarations en remerciant tous ceux qui ont contribué à la réussite de la candidature, déclarant : « Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à la mairie de Barcelone, au gouvernement de Catalogne et à la Fédération espagnole de football pour leur soutien à cette candidature. C'est une réalisation importante que nous avons accomplie ensemble, qui affermit la place de Barcelone, de la Catalogne et du FC Barcelone sur la scène mondiale. »