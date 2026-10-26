Le Real Madrid se prépare pour un grand retour à la cérémonie du Ballon d'Or, qui se tiendra ce soir à Londres.

Le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, figure parmi les principaux favoris pour remporter le Ballon d'Or, aux côtés de Lamine Yamal, l'ailier du Barça, et de Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich.

Selon le journal « The Athletic », le président du Real Madrid, Florentino Pérez, ne fera pas partie des personnes qui se rendront à Londres pour assister à cet événement.

La délégation du Real Madrid devrait comprendre Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du club, Marc Cucurella, Yan Diomande (nominé pour le Trophée Kopa du meilleur jeune joueur), la joueuse Felicia Schröder et, bien sûr, Kylian Mbappé. D'après les médias britanniques, les joueurs du Real Madrid sont totalement convaincus que l'attaquant français, auteur d'un doublé face au Barça dimanche soir en Liga (2-1), sera sacré Ballon d'Or.

Rappelons que le président du Barça, Joan Laporta, s'est rendu aujourd'hui à la tête d'une imposante délégation de 23 personnes dans la capitale britannique Londres pour assister à la soixante-dixième édition de la cérémonie du Ballon d'Or.