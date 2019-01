L'ancien milieu du Barça, Gerard Lopez, est pour une arrivée de Rabiot au Camp Nou

Pour l'ancien milieu de terrain du club catalan, l'opportunité de recruter Rabiot doit être saisie par le Barça.

Si Adrien Rabiot pourrait bien prendre la direction du Barça, l'ancien milieu de terrain du club catalan, Gerard Lopez, ne doute pas de la capacité d'intégration possible du joueur du PSG.

Dans les colonnes de l'Equipe, Lopez a ainsi affirmé : "Je suis certain que s'il signe au Barça, il s'aura s'adapter à son nouvel environnement, écouter les cadres et travailler pour progresser. Ce sera sa première expérience à l'étranger, je suis persuadé qu'il aura envie d'apprendre et polir son caractère. Le fait qu'il y ait déjà plusieurs Français dans le vestiaire l'aidera à s'adapter et à prendre conscience de là ou il a mis les pieds", a-t-il indiqué.

Puis de continuer au sujet de l'opportunité que représente la signature possible du natif de Saint-Maurice : "N'importe quelle équipe voudrait avoir Rabiot, même si aujourd'hui ce n'est pas forcément la priorité puisque le Barça a déjà un milieu de terrain fourni. Il aura une carte à jouer car il peut occuper les trois postes du milieu", a jugé Lopez.

Sondé en conférence de presse samedi, Thomas Tuchel a exhorté Rabiot à "rester professionnel" avec le PSG : "Ce n’est pas le premier joueur à être dans un vestiaire avec une situation comme ça. Il y a d’autres joueurs comme Ramsey ou Herrera qui sont un peu dans ce cas. Ce n’est pas une situation unique. Je suis convaincu qu’il peut rester professionnel parce que c’était un top professionnel jusqu’à maintenant. J'attends ça d'Adri. C’est une situation un peu compliquée entre le club et Adrien mais on doit rester professionnels", a noté le coach allemand.