L'ancien lensois Papa Bouba Diop est décédé

L'ancien international sénégalais, buteur contre la France au Mondial 2002, est décédé à l'âge de 42 ans des suites d'une longue maladie.

Il restera l'unique buteur du match entre les Bleus et le au Mondial 2002 en Corée et au . L'ancien international sénégalais Papa Bouba Diop est décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 42 ans ce dimanche.

Le Sénégal avait finalement atteint les quarts de finale du tournoi, et Diop a marqué deux fois lors du match nul 3-3 entre les Lions de la Teranga et l' , avant d'être finalement éliminé par la en quarts de finale.

Il a été le meilleur buteur des Lions lors de ce tournoi et a terminé sa carrière internationale avec 65 sélections, ayant participé à quatre Coupes d'Afrique des Nations, notamment lorsque le Sénégal a été finaliste en 2002.

Le milieu de terrain a passé la plus grande partie de la décennie dans le football anglais après son arrivée à en provenance du Racing Club de Lens en 2004. Il a ensuite représenté Portsmouth, United et Birmingham City avant de prendre sa retraite en 2013.

C'est avec une grande tristesse que le Racing Club de Lens vient d'apprendre la disparition de son ancien joueur Papa Bouba #Diop , à l'âge de 42 ans. Nous présentons nos plus sincères condoléances à ses proches. 🙏❤️💛 #LensoisPourToujours #rclens pic.twitter.com/bdUpN60y2R — Racing Club de Lens (@RCLens) November 29, 2020

Il a été membre de l'équipe de Portsmouth, victorieuse de la , de Harry Redknapp, qui a battu 1-0 en finale en 2008. Il avait été lancé tardivement par Pedro Mendes dans un match réglé par le but de Nwankwo Kanu à la 37e minute.

Diop, formé à l'ASC Diaraf, a été champion de au début de sa carrière avec les Grasshoppers, après avoir fait ses débuts dans le football professionnel avec Neuchatel Xamax. Il a ensuite joué à Lens, où il a été vice-champion de en 2002. Après avoir quitté Portsmouth, il a remporté la Coupe de Grèce lors d'un bref passage à l' .

Au cours de sa carrière, Diop a été surnommé "The Wardrobe" (la garde-robe) en raison de sa taille, de sa domination aérienne et de sa présence imposante au milieu de terrain. L'ex joueur de et star anglaise Paul Scholes l'avait déjà nommé parmi ses adversaires les plus difficiles.

A l'origine, il était attaquant pendant son séjour en Suisse, mais il a été transformé en milieu de terrain plus tard dans sa carrière, et a même été placé au cœur de la défense à l'occasion.