L'ancien défenseur de Manchester United O'Shea annonce sa retraite

Le défenseur aura passé 20 ans comme joueur professionnel, terminant sa carrière en Championship avec Reading après 7 ans à Sunderland.

L'ancien défenseur de John O'Shea a annoncé qu'il allait prendre sa retraite le jour de son 38e anniversaire. L'Irlandais aura été professionnel pendant près de 20 ans, lui qui était sorti du centre de formation de Manchester United en 1999. Il est devenu un héros du côté d'Old Trafford, où il est resté jusqu'en 2011, remportant le , cinq , une Cup et deux Coupes du Monde des clubs, pour un total de 393 apparitions sous le maillot des Red Devils, restant célèbre pour son but décisif dans le temps additionnel contre en 2007.

O'Shea était ensuite parti à Sunderland, alors entraîné par un ancien d'Old Trafford, Steve Bruce, pour y rester jusqu'à l'été dernier. Il a passé la dernière saison de sa carrière à Reading, où il a disputé huit rencontres de Championship depuis le mois d'août pour aider son équipe à éviter la relégation.

Le défenseur a également connu une longue carrière internationale avec l' , devenant l'un des six joueurs à avoir franchi la barre symbolique des 100 capes avec son pays (118). Dans une lettre ouverte annonçant sa retraite internationale l'an dernier, il avait rendu hommage à Sir Alex Ferguson : "Je voudrais rendre compte du soutien que j'ai toujours reçu de Sunderland et, avant cela, de Manchester United et en particulier de Sir Alex Ferguson", écrivait-il.

Ce mardi, Reading a rendu hommage à son joueur via le compte Twitter du club : "Hors du terrain, l'une des personnes les plus gentilles, les plus humbles et les plus authentiques que vous puissiez rencontrer dans votre vie. Joyeux anniversaire et et merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pendant ton passage au Madejski Stadium, John ! Nous te souhaitons le meilleur dans ce nouveau chapitre de ta carrière !"

L'équipe de Championship a encore un match à disputer ce dimanche contre Birmingham. O'Shea n'est plus apparu sur la pelouse depuis le mois de février.