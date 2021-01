Lampard : "Les footballeurs ne sont pas les seuls à enfreindre les règles du Covid"

L'entraîneur des Blues a critiqué les membres du gouvernement et les médias pour leur description sévère de la façon dont le sport gère la pandémie.

Frank Lampard a répondu à la pression accrue exercée sur les footballeurs "sans cervelle" pour qu'ils cessent de se serrer dans leurs bras pendant les célébrations de buts alors que le football fait l'objet d'un examen plus attentif pendant la pandémie de coronavirus. En dehors du football, la nouvelle souche de Covid-19 a entraîné une augmentation des cas et des décès, ce qui a conduit à un troisième confinement au Royaume-Uni. Le sport a continué à fonctionner, bien qu'avec des protocoles durcis de la part des autorités, pour éviter la propagation du virus dans le football et au-delà.

Cependant, le football d'élite est menacé d'être arrêté avec Julian Knight, le président du comité du numérique, de la culture, des médias et du sport, qualifiant certaines célébrations de buts d'"insensées". Il y a également eu des exemples de footballeurs enfreignant les règles pour les célébrations du Nouvel An, mais Lampard pense que les discussions sur le sport offrent une perspective unilatérale. "Mon opinion, alors que vous traversez le spectre de la société, est que certains footballeurs ont commis des erreurs, que certains ont admises lorsqu'elles ont été découvertes et que c'est faux", a déclaré Lampard aux journalistes.

"Les membres du public ont fait cela, certains membres du public adhèrent absolument aux règles. Certains politiciens ont également commis des erreurs que lorsqu'ils ont été pris au dépourvu, ils ont admis, donc je ne pense certainement pas que les projecteurs devraient se limiter aux footballeurs. De l'autre côté de cela, je pense que les footballeurs doivent comprendre leur responsabilité et, maintenant que quelques erreurs ont été commises, vous espérez que nous en voyons moins. Mais je soutiendrais certainement les gens qui veulent juste identifier les footballeurs qui vont encore travailler et faire leur travail", a ajouté l'entraîneur des Blues.

"Les footballeurs prennent des risques"

Frank Lampard persiste et signe, les footballeurs n'ont pas de mauvaises intentions : "S'ils font des erreurs, alors très bien, levez la main, recadrez-les et, espérons-le, les footballeurs ne feront pas autant d'erreurs à l'avenir. Ce fut une période vraiment difficile pour tout le monde et ce ne sont certainement pas seulement les footballeurs qui ont commis des erreurs. Les footballeurs font tout ce que tout le monde a demandé de faire aussi. Certaines personnes sont invitées à travailler à domicile, les footballeurs ne le sont pas. Donc, ils se retrouvent dans un environnement où ils se mettent potentiellement en danger et peut-être leur famille où ils rentrent chez eux - une femme enceinte, un grand-parent, un parent, un frère, une sœur aussi".

"Nous devons donc comprendre que les footballeurs sont aussi humains et qu'on leur demande de faire leur travail en ce moment. Donc je pense que c'est une chose et si vous comprenez le football et la passion, l'instinct de chaque fan, chaque personne dans la rue a pour le football s'ils l'aiment, ils comprennent qu'il peut faire ressortir des émotions en vous. Donc, contrôler les émotions est une bonne chose, mais dicter les émotions sera probablement très difficile sur le terrain", a ajouté l'entraîneur de .

"Je pense que nous devrions voir comment cela se passe car, au fur et à mesure, nous verrons si les joueurs peuvent le contrôler. J'espère ils peuvent, mais ce jeu, ce beau jeu que nous aimons tous fait ressortir des émotions sur le terrain. Ce que je veux être vraiment clair, c'est que les joueurs sont invités à venir travailler et qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour suivre la ligne - comme l'espère que chaque personne du public doit suivre la ligne pour nous aider à traverser cela", a conclu Frank Lampard.