Lampard : "Je veux rester à Chelsea au-delà de mon contrat actuel"

L'entraîneur des Blues est encore sous contrat pour dix-huit mois, mais espère rester longtemps pour construire un projet à Stamford Bridge.

Frank Lampard s'est penché sur sa situation contractuelle et a confirmé son désir de rester à au-delà de son bail actuel.

Après avoir guidé Chelsea pendant une saison de transition l'année dernière, Lampard s'efforce maintenant de faire passer le club au niveau supérieur après un été de dépenses pour de nouveaux joueurs qui ont coûté plus de 200 millions d'euros.

Ces nouvelles signatures ont déjà eu un impact, les Blues ayant pour objectif de s'adjuger la première place de la grâce à une victoire sur samedi, tout en restant invaincus depuis 15 matches, toutes compétitions confondues, après avoir remporté leur groupe de à un match de la fin.

Pourtant, le groupe actuel de Chelsea a encore de beaux jours devant lui, puisque la moyenne d'âge de l'équipe est de 26 ans et que Lampard a hâte d'être le manager qui aidera cette équipe à remporter des titres.

"En ce qui concerne mon contrat, le temps semble s'être écoulé et il me reste 18 mois, a déclaré Lampard aux journalistes. Je l'ai senti quand je suis arrivé au club, je savais qu'il y avait beaucoup de circonstances au début qui allaient rendre l'année dernière transitoire et peut-être un peu difficile.

"J'ai eu l'impression d'occuper un poste différent de celui des derniers managers de Chelsea. Je pense que les gens sympathisent avec cela aussi. Maintenant, j'ai l'impression que j'aimerais faire partie du plan à long terme ici.

"Les signatures que nous avons faites cet été, à l'exception probablement de Thiago [Silva] en particulier, étaient des signatures pour le présent et l'avenir, des joueurs qui vont progresser et qui vont mûrir, et, bien sûr, j'aimerais en faire partie.

"Bien sûr, c'est la décision du club et du propriétaire avant tout, donc je dois m'occuper du court terme qui commence demain à Leeds. Mais je pense que personne ne s'attend à ce que je dise autre chose.

"J'ai la chance de gérer le club que j'aime et qui est ma vie. Alors, bien sûr, je veux en faire un succès et rester ici aussi longtemps que possible."

Bien que Lampard ait exprimé son désir de rester à long terme dans l'ouest de Londres, il sait que les choses peuvent changer rapidement à un tel poste.

Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, a introduit une ère impitoyable qui l'a vu embaucher et licencier des coaches, sans qu'aucun de ses mandats ne dure trois ans ou plus. Il est difficile de dire si Lampard peut s'opposer à cette tendance, mais il est conscient que son avenir est entre les mains du milliardaire russe.

"La seule chose que je puisse faire, c'est regarder ce qui se trouve devant moi et à cette minute, a déclaré Lampard à propos de la durée de sa présence sur le banc de Stamford Bridge. Depuis que je suis arrivé ici, la relation que j'ai avec Petr Cech [le conseiller technique et de performance de Chelsea] a été une force énorme pour moi.

"Je m'entends très bien avec lui et, je l'espère, nous travaillons bien ensemble. La communication que j'ai avec Marina [Granovskaia, directrice de Chelsea] est très régulière. J'essaie de faire tout ce que je peux pour le club, pour le meilleur du club sur et en dehors du terrain et je ne peux pas aller beaucoup plus loin que cela.

"J'ai déjà dit que j'aimerais faire ce travail le plus longtemps possible mais je suis aussi très conscient que cela sera basé sur les résultats. En ce moment, je pense que nous travaillons à quelque chose et les gens sont très excités et mentionnent que nous sommes dans une course au titre cette année.

"J'ai toujours considéré qu'il s'agissait d'un plan à plus long terme et qu'il nous faudrait peut-être attendre l'année prochaine pour relever un vrai défi, en raison des signatures, du processus de rodage. Ce que nous faisons en ce moment, ça excite vraiment les gens, mais je sais que nous devons être cohérents tout au long de la saison.

"Je ne pense vraiment pas trop à mon avenir. Je pense juste au match à la minute près. J'imagine que l'avenir s'en occupera de lui-même de toute façon après ça."

Il est rare que des managers anglais, comme Lampard, aient une chance d'entraîner dans l'un des meilleurs clubs de la Premier League. En effet, Lampard a été le premier manager anglais de Chelsea en 23 ans et il a accumulé de l'expérience contre les plus grands clubs de la Premier League et de la Ligue des champions.

Après avoir exposé son ambition de rester à Chelsea, on a demandé à Lampard s'il aimerait diriger l' .

"Ce n'est certainement pas quelque chose qui me vient à l'esprit à court terme, a-t-il poursuivi. Mais je suis très patriote, j'ai aimé jouer pour mon pays mais, pour l'instant, je me concentre sur le fait d'essayer de faire de mon mieux ici sur le long terme, ce qui est tout ce à quoi je peux penser.

"J'apprécie si jamais il y avait une opportunité, plus tard, c'est quelque chose que je regarderais certainement, mais il ne faut jamais aller trop loin dans ce travail."